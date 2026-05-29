River acelera en el mercado: Arambarri, Correa y Gio Simeone, los apuntados por Coudet

El Millonario prepara una profunda renovación del plantel para el segundo semestre. Ya tiene acordada la llegada de Nicolás Otamendi y avanza por varios nombres de jerarquía.

Hoy 16:54

Tras un semestre que dejó más dudas que certezas, River ya puso en marcha su planificación para el próximo mercado de pases y trabaja en una importante reestructuración del plantel de cara a la segunda parte del año.

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Con Eduardo Coudet al frente de las decisiones deportivas, la dirigencia mantiene abiertas varias negociaciones y apunta a sumar futbolistas de experiencia y jerarquía para potenciar al equipo.

El primer refuerzo que aparece prácticamente cerrado es Nicolás Otamendi. El defensor campeón del mundo ya tendría un acuerdo total con el club y firmaría contrato hasta diciembre de 2027.

Incluso, River aprovecharía que el zaguero se encuentra en el país para avanzar con la producción audiovisual y fotográfica de su presentación oficial.

Arambarri, una prioridad para Coudet

Otro de los nombres que más entusiasma en Núñez es el de Mauro Arambarri.

El mediocampista uruguayo del Getafe es un pedido expreso de Coudet y las negociaciones se encuentran avanzadas.

La intención de River es incorporarlo mediante un préstamo con opción u obligación de compra, aunque tampoco descartan adquirir un porcentaje de su ficha. Según el sitio especializado Transfermarkt, el volante está valuado en 10 millones de euros.

Los campeones del mundo que seducen a River

En ofensiva, el club también apunta alto. Uno de los grandes objetivos es Ángel Correa, quien atraviesa un buen presente en Tigres de México.

El delantero campeón del mundo ya habría dado señales positivas sobre la posibilidad de llegar a River, aunque el principal obstáculo pasa por el aspecto económico de la operación.

Otro atacante que aparece en carpeta es Giovanni Simeone. El delantero argentino viene de una destacada temporada en Europa y en más de una ocasión expresó su deseo de regresar al fútbol argentino.

En River reina el optimismo y consideran que el “Cholito” podría transformarse en una de las incorporaciones más importantes del mercado.

El sueño de Thiago Almada

Entre los nombres que también seducen a la dirigencia aparece Thiago Almada.

Si bien reconocen que la operación sería compleja desde lo económico, las conversaciones ya comenzaron y ninguna de las partes descarta la posibilidad.

Las posibles salidas

Mientras busca refuerzos, River también analiza varias salidas para reconfigurar el plantel.

Uno de los casos que genera más expectativa es el de Juan Fernando Quintero, quien definiría su futuro una vez finalizada su participación en el Mundial con la selección de Colombia.

También podrían salir Ian Subiabre, Lautaro Rivero, Santiago Lencina y Facundo Colidio si llegan ofertas que satisfagan tanto al club como a los futbolistas.

Además, hay un grupo de jugadores que no serían considerados prioritarios por Coudet y podrían cambiar de rumbo en este mercado.

En esa lista aparecen Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Maximiliano Salas, futbolistas que hoy no son vistos como piezas fundamentales dentro del proyecto deportivo del entrenador.

Con varias negociaciones abiertas y una posible renovación profunda del plantel, River se prepara para protagonizar uno de los mercados de pases más movidos del fútbol argentino.