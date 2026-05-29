Circulaban en una moto con numeración adulterada y terminaron detenidos con marihuana y un cuchillo

El procedimiento se realizó durante un control vehicular. La motocicleta no tenía patente y el motor presentaba la numeración limada. Uno de los ocupantes quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo.

Hoy 16:17

Un procedimiento policial realizado sobre calle Omar Hilario Gorosito, en Sumampa, derivó en el secuestro de una motocicleta con aparentes irregularidades y la aprehensión de un joven de 23 años por tenencia de estupefacientes.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N°33, quienes interceptaron una motocicleta de 110 cilindradas que circulaba sin chapa patente, sin espejos retrovisores y con ambos ocupantes sin casco de seguridad.

Durante la entrevista, los jóvenes manifestaron no poseer documentación del rodado y señalaron que lo habían adquirido recientemente. Sin embargo, al inspeccionar la moto, los uniformados detectaron que el motor marca Honda tenía la numeración limada, situación que despertó sospechas sobre la procedencia del vehículo.

Ante ello, la Fiscalía interviniente dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y el traslado de los ocupantes a sede policial para su correcta identificación.

Ya en la dependencia, los efectivos advirtieron movimientos extraños por parte del acompañante, quien intentaba ocultar elementos entre sus prendas. Tras una requisa, los policías secuestraron un cuchillo, doce cigarrillos artesanales y cuatro envoltorios con sustancia vegetal.

Posteriormente, personal de Drogas Peligrosas realizó las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 9 gramos.

Por disposición de la fiscal de Narcomenudeo, se ordenó el secuestro de la droga y la aprehensión del joven involucrado.

Además, peritos de la Planta Verificadora determinaron que el número de motor estaba adulterado y que la numeración del cuadro no registraba datos identificatorios, lo que reforzaría la hipótesis de una posible maniobra de origen ilícito vinculada al rodado.