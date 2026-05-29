Milei y Caputo dieron cifras distintas sobre la pobreza y reavivaron el debate económico

El Presidente y el ministro de Economía expusieron en el Latam Economic Forum y dieron cifras diferentes sobre la cantidad de argentinos que habrían salido de la pobreza durante la gestión libertaria.

Hoy 16:43

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron este jueves una llamativa contradicción pública al referirse a la evolución de la pobreza en la Argentina durante sus respectivas exposiciones en el Latam Economic Forum.

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Aunque ambos funcionarios destacaron una fuerte mejora de los indicadores sociales durante la gestión libertaria, utilizaron cifras diferentes al momento de cuantificar cuántos argentinos dejaron de ser pobres.

Durante su discurso, Milei aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno permitieron sacar de la pobreza a “14 millones de argentinos”, atribuyendo ese resultado al trabajo conjunto del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y el Ministerio de Economía.

Sin embargo, pocos minutos más tarde, Caputo ofreció otro número. El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que fueron “12 millones” las personas que lograron salir de la pobreza y cuestionó a quienes afirman que la situación económica empeoró en comparación con años anteriores.

“¿Qué es lo que están queriendo decir cuando dicen ‘la gente’? Hay un 25% de la población que está mejor. Esto es un dato duro”, expresó el ministro durante su exposición.

Qué muestran los datos oficiales

Las cifras mencionadas por Milei y Caputo se apoyan en los indicadores correspondientes al segundo semestre de 2025.

Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que los datos oficiales se expresan en porcentajes y no en cantidad de personas. En ese marco, Pettovello destacó que la pobreza se ubicó en 28,2%, según las mediciones realizadas por el INDEC.

El organismo estadístico informó además que el índice registró una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024.

En paralelo, la indigencia también mostró una disminución y pasó de 8,2% a 6,3% en el mismo lapso.

No obstante, el propio INDEC señaló que la pobreza todavía afecta a aproximadamente 13,5 millones de personas en todo el país, cifra que no coincide con los números difundidos públicamente por el Presidente y el ministro de Economía.

Las críticas a la metodología

El debate sobre la evolución real de la pobreza también fue alimentado por las declaraciones de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

El especialista sostuvo que, aun tomando como válidos los datos oficiales, más de 13 millones de argentinos continúan siendo pobres, aunque advirtió que existen elementos metodológicos que podrían estar distorsionando la medición actual.

Según explicó, la estructura de gastos de los hogares cambió drásticamente en las últimas dos décadas. Mientras años atrás una parte importante de los ingresos familiares se destinaba a alimentos, actualmente el peso de las tarifas de servicios públicos es mucho mayor.

“La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”, señaló Salvia.

Además, cuestionó la metodología utilizada para actualizar las canastas básicas que sirven de referencia para medir la pobreza, al afirmar que continúan utilizándose ponderaciones de consumo correspondientes al año 2004.

“Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales”, remarcó.

Para el investigador, esta situación puede generar una caída estadística importante en los índices oficiales, aunque eso no necesariamente refleje una mejora concreta en las condiciones de vida de gran parte de la población.

De esta manera, las diferencias entre Milei y Caputo, sumadas a los cuestionamientos técnicos sobre la medición oficial, volvieron a instalar el debate sobre el verdadero alcance de la recuperación económica que destaca el Gobierno nacional.