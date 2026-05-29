VIDEO | Escándalo en Boca: Figal discutió con el cuerpo técnico de Úbeda en plena eliminación

Boca vivió una noche cargada de tensión en La Bombonera: perdió ante Universidad Católica, quedó eliminado de la Copa Libertadores y, en medio del nerviosismo general, Nicolás Figal protagonizó una fuerte discusión con un integrante del cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

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El defensor formó parte del banco de suplentes, pero no ingresó al partido. Durante la entrada en calor, fue captado visiblemente molesto, con gestos ampulosos hacia el preparador físico y señalando el campo de juego.

El episodio no fue mostrado por la transmisión oficial, pero un video grabado desde la tribuna se viralizó rápidamente en redes sociales y generó debate entre los hinchas.

En las imágenes se observa a Figal hablando con evidente enojo e incluso apuntando con el dedo al integrante del cuerpo técnico, en un gesto que muchos interpretaron como una advertencia.

Hasta el momento no se conoce el motivo exacto de la discusión. Sin embargo, el cruce se dio en un contexto de máxima tensión para Boca, que terminó eliminado del certamen continental.

Durante el ciclo de Claudio Úbeda, Figal no logró consolidarse como titular, aunque sí tuvo minutos en distintos partidos por la rotación entre la Copa Libertadores y la definición del Torneo Apertura.

Paredes: “No estuvimos a la altura”

Tras la eliminación, Leandro Paredes fue uno de los futbolistas que habló y no ocultó su frustración.

“Duele, teníamos mucha ilusión. El objetivo que teníamos no lo logramos. Tenemos que mejorar y hacer autocrítica; no estuvimos a la altura”, expresó.

El mediocampista también reveló que arrastraba una molestia física: “Venía con una sobrecarga en el isquiotibial. Úbeda me dijo que le dijera la verdad, pero no era un partido para no jugar”.

Consultado sobre la continuidad de Úbeda en el cargo, Paredes evitó definiciones: “No sabemos nada, no hablamos del tema, son decisiones que tiene que tomar el club. No tomamos nosotros la decisión”.