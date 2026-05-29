Ricardo Arjona y La Sole ofrecen un cierre memorable en Buenos Aires

El Día de la Revolución de Mayo, La Sole se presentó junto al destacado cantante guatemalteco Ricardo Arjona, generando una ovación entusiasta por parte del público presente.

Hoy 15:17

El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona ofreció un cierre excepcional a la primera etapa de su residencia en Buenos Aires, donde interpretó la emotiva canción “Fuiste tú” junto a Soledad Pastorutti en el microestadio Movistar Arena el pasado lunes 25 de mayo.

En esta ocasión, La Sole se unió al artista, pero en el marco del Día de la Revolución de Mayo, no realizó su característico “revoleó el poncho”, sino que se integró al ritmo de la balada con una voz femenina que complementa a Arjona en cada presentación.

Arjona concluyó sus 14 funciones en la capital argentina y también realizó dos espectáculos en Córdoba. Sin embargo, el artista anunció que esto no significa una despedida definitiva del país, ya que ha agregado tres nuevas fechas en el Movistar Arena para los próximos 1, 2 y 5 de julio.

Con la producción de Fénix Entertainment, la gira “Lo que El Seco no dijo” se ha consolidado como una de las más emblemáticas en la carrera de Arjona, caracterizándose por ser su propuesta más ambiciosa hasta la fecha.

La gira ha logrado agotarse entradas no solo en las 14 fechas argentinas, sino también en otros estados, lo que refleja el gran impacto y la popularidad del cantante en el escenario musical latinoamericano.

La combinación de la talento inigualable de Arjona y la energía de La Sole ha dejado una huella imborrable en el público, creando una experiencia inolvidable que será recordada por los asistentes al evento.