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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAY 2026 | 21º
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Orgullo santiagueño: Nélida Peñaflor ganó el bronce para Argentina en Lima

La atleta de Frías se subió al podio en los 10.000 metros del Campeonato Iberoamericano de Atletismo.

Hoy 15:50

La atleta santiagueña Nélida Peñaflor logró una destacada actuación internacional y consiguió la medalla de bronce para la Selección Argentina en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026.

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La representante de Frías se subió al podio en la prueba de los 10.000 metros, defendiendo los colores argentinos y llevando el nombre de Santiago del Estero a lo más alto del atletismo iberoamericano.

Peñaflor completó la competencia con un tiempo de 33:59.48, en una carrera exigente disputada este viernes 29 de mayo, desde las 11.10.

El resultado generó orgullo en Frías y en toda la provincia, que celebró una nueva conquista deportiva de una atleta santiagueña en el plano internacional.

Con esta medalla, Nélida Peñaflor ratifica su gran presente competitivo y suma un logro de enorme valor para el deporte argentino.

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