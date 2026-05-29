El llamativo posteo de Juan Darthés tras la condena por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor utilizó su estado de WhatsApp para expresarse luego de la decisión de la Justicia brasileña en la causa iniciada por la actriz.

Hoy 15:51

A principios de mayo, la Justicia brasileña confirmó la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abusar sexualmente de Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años.

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El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó la admisibilidad de los dos recursos —especial y extraordinario— presentados por la defensa del actor.

Este viernes, el actor hizo un llamativo posteo en sus estados de WhatsApp, que tiene que ver directamente con lo que atraviesa en este momento, después del fallo judicial en su contra.

El artista compartió una foto con un mensaje contundente en portugués que reza: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”.

Vale recordar que desde el estudio de Fernando Burlando, a cargo de la defensa de Darthés, aseguran que todavía existe la posibilidad de que se anule el fallo.