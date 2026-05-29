Accidente en Jujuy deja pareja herida tras choque entre camioneta y camión

Una pareja de 66 y 68 años fue trasladada al hospital 'Pablo Soria' tras un grave accidente entre una camioneta y un camión en Jujuy.

Hoy 14:10

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la ruta nacional N°34, cerca del acceso principal a la provincia de Jujuy, donde una camioneta y un camión colisionaron. Las víctimas, una pareja de 66 y 68 años, quedaron atrapadas en el vehículo de menor tamaño y fueron rescatadas y hospitalizadas.

El incidente ocurrió ayer alrededor de las 14:00, específicamente en la curva de Pampa Blanca, en dirección hacia Perico. En el momento del choque, un camión Ford fue impactado en su puerta izquierda por una camioneta Nissan Frontier, lo que provocó el vuelco del vehículo pesado.

La camioneta sufrió daños significativos, incluyendo la pérdida de la rueda delantera izquierda y un cruce de carril potencialmente peligroso, quedando sobre la autopista en construcción. Los dos ocupantes del rodado menor quedaron atrapados entre los hierros tras el fuerte impacto.

Los vecinos del lugar actuaron rápidamente, alertando a la Policía, al Same y a la Gendarmería, quienes colaboraron con la regulación del tránsito. Las primeras ambulancias llegaron de inmediato para atender a los heridos, encontrando a la pareja atrapada en su vehículo.

Los bomberos intervinieron realizando cortes en la estructura del automóvil para liberar a los ocupantes. Los paramédicos trasladaron a la pareja al hospital 'Pablo Soria', donde recibieron atención médica.

Por su parte, los ocupantes del camión se encontraban en buen estado de salud, ya que se trataba de trabajadores rurales que se dirigían de Pampa Blanca hacia la ciudad de Perico.

Las actuaciones sumarias del caso han sido asumidas por la Seccional 45°, que continuará investigando las circunstancias del accidente.