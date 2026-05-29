CNRT superó los 500 mil controles en todo el país y refuerza la fiscalización del transporte

Entre las principales causas de infracción se destacan la falta de documentación obligatoria, incumplimientos en las medidas de seguridad y positivos en controles de alcoholemia.

Hoy 14:44

Puntualmente en la provincia de Santiago del Estero se llevaron adelante 16.778 controles en lo que va del año, de los cuales 15.263 fueron al transporte de carga y 1.515 al transporte de pasajeros. De estos operativos surgió un total de 241 actas de infracción.

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Entre las principales causas de infracción se destacan la falta de documentación obligatoria, deficiencias en el estado de los vehículos, incumplimientos en las medidas de seguridad y resultados positivos en controles de alcoholemia realizados a conductores profesionales.

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó 535.244 controles, de los cuales 358.587 correspondieron al transporte de cargas y 176.657 al transporte de pasajeros. Como resultado de estos operativos, se labraron 8.909 actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante las inspecciones.

Además, producto de las fiscalizaciones realizadas en todo el territorio nacional, la CNRT dispuso la retención de 306 micros de larga distancia que no reunían las condiciones necesarias para circular o prestar servicio conforme a la normativa vigente.

Los controles forman parte de una política sostenida de prevención y fiscalización impulsada por el organismo, orientada a reducir riesgos, proteger a los pasajeros y fortalecer el cumplimiento de las normas que regulan el transporte automotor en el país.