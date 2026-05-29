El intendente Nediani saludó a los folcloristas bandeños en su día

El jefe comunal destacó el valor cultural de los artistas locales y la importancia de La Banda como cuna de grandes referentes.
En el marco del “Día Nacional del Folklorista”, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, destacó la importancia cultural de los artistas locales y envió un afectuoso saludo a todos los músicos, cantantes, bailarines y referentes del folklore bandeño.
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La fecha se conmemora cada 29 de mayo en homenaje al natalicio de Andrés Avelino Chazarreta, reconocido como el “Patriarca del Folklore”, por su enorme aporte a la difusión de la música tradicional argentina.
Durante su mensaje, el jefe comunal remarcó el valor histórico y cultural que representa La Banda como cuna de grandes exponentes del folklore nacional.
“Hoy estamos conmemorando y festejando el Día Nacional del Folklorista. La Banda es cuna de poetas, cantores, bailarines y escritores, y nuestros folcloristas son verdaderos embajadores de nuestra ciudad en todo el país y el mundo”, expresó Nediani.
Asimismo, destacó la calidad artística de los músicos bandeños y el trabajo conjunto que se realiza desde la gestión municipal para fortalecer la cultura local.
“Todos sabemos la enorme calidad de artistas y folcloristas que tenemos en nuestra ciudad. Por eso queremos enviarles un afectuoso abrazo y seguir trabajando juntos para llevar nuestra cultura y nuestra identidad folklórica a cada rincón”, señaló.
Finalmente, el intendente renovó el compromiso de continuar acompañando y promoviendo las expresiones culturales que forman parte de la identidad histórica de La Banda y saludó especialmente a todos los folcloristas en su día.