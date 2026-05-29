El intendente Nediani saludó a los folcloristas bandeños en su día

El jefe comunal destacó el valor cultural de los artistas locales y la importancia de La Banda como cuna de grandes referentes.

Hoy 13:27

En el marco del “Día Nacional del Folklorista”, el intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, destacó la importancia cultural de los artistas locales y envió un afectuoso saludo a todos los músicos, cantantes, bailarines y referentes del folklore bandeño.

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La fecha se conmemora cada 29 de mayo en homenaje al natalicio de Andrés Avelino Chazarreta, reconocido como el “Patriarca del Folklore”, por su enorme aporte a la difusión de la música tradicional argentina.

Durante su mensaje, el jefe comunal remarcó el valor histórico y cultural que representa La Banda como cuna de grandes exponentes del folklore nacional.

“Hoy estamos conmemorando y festejando el Día Nacional del Folklorista. La Banda es cuna de poetas, cantores, bailarines y escritores, y nuestros folcloristas son verdaderos embajadores de nuestra ciudad en todo el país y el mundo”, expresó Nediani.

Asimismo, destacó la calidad artística de los músicos bandeños y el trabajo conjunto que se realiza desde la gestión municipal para fortalecer la cultura local.

“Todos sabemos la enorme calidad de artistas y folcloristas que tenemos en nuestra ciudad. Por eso queremos enviarles un afectuoso abrazo y seguir trabajando juntos para llevar nuestra cultura y nuestra identidad folklórica a cada rincón”, señaló.

Finalmente, el intendente renovó el compromiso de continuar acompañando y promoviendo las expresiones culturales que forman parte de la identidad histórica de La Banda y saludó especialmente a todos los folcloristas en su día.