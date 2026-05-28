Salió la sanción para Coudet tras la final entre River y Belgrano

El entrenador del Millonario recibió dos fechas de suspensión luego de sus fuertes protestas contra Yael Falcón Pérez por el polémico penal sancionado en la definición del Apertura.

Hoy 19:58

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para Eduardo Coudet luego de los incidentes ocurridos tras la final del Apertura entre River Plate y Belgrano. Finalmente, el entrenador millonario recibió una suspensión de dos fechas y no podrá estar en el banco durante el arranque del próximo Torneo Clausura.

La bronca del Chacho se desató luego del polémico penal sancionado por el árbitro Yael Falcón Pérez por una mano de Lautaro Rivero dentro del área. Tras revisar la jugada en el VAR, el juez decidió cobrar la infracción y Nicolás Fernández, más conocido como Uvita, convirtió el 2-2 parcial que generó una enorme polémica.

Según trascendió, Coudet insultó al árbitro una vez terminado el encuentro y le habría gritado frases como “ladrón” y “nos cagaste”, situación que derivó en el informe arbitral y posteriormente en la sanción disciplinaria. Pese a que se especulaba con un castigo de al menos cuatro partidos, finalmente el Tribunal resolvió aplicarle solamente dos fechas.

De esta manera, Eduardo Coudet no podrá dirigir desde el banco en los encuentros ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondientes al inicio del próximo Torneo Clausura.

El cierre del semestre fue especialmente intenso para el DT de River Plate, que no solo perdió la final frente a Belgrano, sino que además quedó envuelto en cuestionamientos por sus decisiones tácticas y por su relación con Juan Fernando Quintero. Ahora, el entrenador deberá enfocarse en el mercado de pases, la pretemporada en España y el armado definitivo del plantel para afrontar el segundo semestre.

Días después de la polémica, Coudet volvió a referirse a la jugada tras la victoria por 3-0 ante Blooming por la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa sostuvo: “Sigo creyendo que no fue penal. La mano estaba en una posición natural. Pero ya no podemos hacer nada”.