En vivo: Boca se juega la clasificación en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en la Bombonera

El Xeneize recibe este jueves al elenco chileno por la última fecha del Grupo D. El equipo de Claudio Úbeda necesita ganar para seguir con vida en el certamen continental.

Hoy 21:30

Boca Juniors afrontará este jueves un partido decisivo cuando reciba desde las 21.30 a Universidad Católica en La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega obligado a ganar para evitar una eliminación prematura del torneo continental, luego del polémico empate frente a Cruzeiro, encuentro marcado por los fuertes reclamos del conjunto azul y oro por dos manos no sancionadas en el tiempo de descuento.

El Xeneize acumula siete puntos y se ubica tercero en el grupo, a una unidad de Cruzeiro y a tres de Universidad Católica. Si consigue la victoria, alcanzará a los chilenos y los superará gracias al desempate olímpico, producto del triunfo conseguido en el primer cruce entre ambos. Sin embargo, un empate dejará a Boca eliminado independientemente de otros resultados.

Para este compromiso clave, Boca presentará un equipo condicionado por varias bajas importantes. En el arco continuará Leandro Brey, mientras que en defensa ingresaría Marco Pellegrino por el suspendido Ayrton Costa. También seguirán desde el arranque Malcom Braida, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha volverán a estar Milton Delgado y Leandro Paredes, esta vez acompañados por Ander Herrera, quien reemplazaría a Tomás Belmonte. Más adelante, Tomás Aranda será el enganche detrás de los delanteros Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

La situación de Miguel Merentiel genera expectativa, ya que será esperado hasta último momento por molestias físicas y podría meterse en el equipo titular. Además, Boca no contará con Adam Bareiro, lesionado, ni con Santiago Ascacíbar, suspendido.

Por el lado de Universidad Católica, el conjunto conducido por Daniel Garnero llega en un buen momento futbolístico pese a haber perdido el clásico el último fin de semana. Antes de esa caída, acumulaba seis encuentros invicto y Boca había sido el único equipo capaz de derrotarlo en esta Libertadores. Los chilenos avanzarán a octavos de final si consiguen ganar o empatar.

En el primer duelo entre ambos, disputado hace casi dos meses, Boca se impuso gracias a un golazo de Leandro Paredes, quien abrió su cuenta goleadora en la competencia. Más tarde amplió Adam Bareiro, mientras que Juan Ignacio Díaz descontó para la UC.

Probables formaciones

Boca Juniors

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

DT: Daniel Garnero.

Datos del partido