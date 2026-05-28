Mauricio Macri reunió a legisladores del PRO y pidió prepararse para competir en 2027

El expresidente encabezó un encuentro en la sede nacional del partido junto a dirigentes y referentes provinciales. Reclamó acompañar el cambio impulsado por Javier Milei, aunque advirtió que el PRO “no tolerará destratos” del Gobierno nacional.

Hoy 19:53

El expresidente Mauricio Macri, encabezó este jueves una reunión con legisladores provinciales del PRO en la sede nacional de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue una jornada de trabajo orientada a fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos del país y consolidar una agenda federal común.

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Macri estuvo acompañado por la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al inicio del encuentro se hizo hincapié en la importancia de volver a generar espacios de coordinación política e intercambio entre dirigentes y legisladores de todo el país. Luego, Macri realizó un análisis de la situación política nacional, los desafíos de gestión y el rol del PRO en las provincias, además de brindar detalles acerca del “Próximo Paso” que impulsa el partido a nivel nacional.

Macri en su arenga pidió a los suyos prepararse para competir en el 2027. Si bien resaltó la necesidad de “apoyar y acompañar al cambio” también advirtió que ya no tolerarán destratos por parte del Gobierno.

Además, el expresidente repasó su gestión y la comparó con la de Javier Milei. Allí resaltó que, pese a lograr el déficit cero y el ajuste “más grande de la historia”, los números del 2019 “eran mejores y con inversión en obra pública”.

No obstante, evitó dar definiciones electorales rumbo al 2027. “Falta un año”, remarcó, algo que algunos de los presentes tomaron como un indicio de que no descarta competir si el momento “lo pide”.

En la previa a la cumbre, apuntó contra el kirchnerismo en diálogo con la prensa. “Están desarmados. La Justicia actuó, tal vez en un tiempo un poco largo, pero finalmente actuó. Eso hace que no estén articulados, están peleados, no es el mismo kirchnerismo del 2015 y del 2019″.

Macri destacó: “Por suerte el cambio volvió a avanzar a partir del ’23. Hay que lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar, ese es el desafío”.