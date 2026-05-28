Se afianza la intervención de la Justicia de Paz en la resolución de conflictos en las comunidades

La finalidad es brindar al justiciable un espacio de diálogo profesional, confidencial y accesible, en particular para los habitantes del interior.

Hoy 19:32

La Justicia de Paz no letrada continúa con un trabajo constante, ampliando respuestas rápidas y accesibles para la ciudadanía, con la intervención y gestión directa de consultas, y el desarrollo de mediaciones comunitarias en más de 65 localidades del interior provincial.

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En 2024, por gestión del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, se creó el Centro de Justicia de Paz (CEJUPAZ), a cargo de la Inspectora Dra. Gabriela Álvarez, a partir de lo cual se desarrolla un Plan de Acción con el fin de promover la coordinación de actividades, tendientes a la profesionalización de la Justicia de Paz y a la articulación de la misma con los actores locales en donde ésta se encuentre.

Esta política tiene como principales objetivos el fortalecimiento de acceso a Justicia en poblaciones rurales; democratizar los servicios de atención del Poder Judicial y el acceso a la información; brindar soluciones prácticas, cercanas, y urgentes a la comunidad local, así como también promover la participación ciudadana en la gestión del conflicto.

En tal sentido, en los primeros meses de este año, la Justicia de Paz no letrada logró intervenir, asesorar, gestionar y resolver situaciones en más de 600 casos.

En lo que refiere a mediaciones comunitarias realizadas por el Juez de Paz, es importante mencionar que las temáticas son amplias y el servicio es gratuito. Se abordan situaciones que van desde el régimen de cuidado personal, alimentos, conflictos vecinales, cobro de pesos e incumplimientos contractuales, entre otros.

En el desarrollo de estas acciones se encuentra un equipo de trabajo descentralizado que opera desde Capital y en los Centros Judiciales de Las Termas, La Banda, Monte Quemado, Frías y Añatuya y en más 65 localidades. respecto a las capacitaciones permanentes organizadas por el equipo de CEJUPAZ, los contenidos principales recaen en temas que se atienen a la urgencia social, entre ellos: discapacidad y prevención (Dra. Belén Molina); acompañamiento y atención primaria en Violencia de Género e intrafamiliar (Dras. Gabriela Álvarez y Nora Chiaraviglio); criterios objetivos del Derecho de Familia: Alimentos, e incumplimiento de la obligación alimentaria (Dra. Claudia Pallares y Dra. Giannina Nediani); intervenciones en conflictos laborales (Dr. Sebastián Bonacina) y la importancia de la labor de la Justicia de Paz como fedatarios públicos (Dra. Silvina Yagüe).

Dichas instancias de formación son acompañadas y replicadas en el interior a cargo de Responsables y Jueces de Paz a solicitud de diferentes instituciones públicas, entre ellas: escuelas, bibliotecas, comisionados municipales, hospitales, comisarías, como así también radios zonales, entre otras.

De esta manera, la comunidad se informa de los servicios de atención gratuitos prestados por la Justicia de Paz local entre ellos: certificaciones de firma en lo que respecta a formularios y trámites sociales, jubilatorios y pensiones; declaraciones juradas simples; autorizaciones de viaje para Niños, Niñas y Adolescentes en el interior del país por motivos varios (salud, deportivos u otros), informes socio ambientales frente a tramitaciones de préstamos sociales, entre otros trámites.

Justicia de Paz en comunidades

Por otra parte, próximamente se avanzará en la articulación de la Justicia de Paz con las funciones del Registro Civil de la Provincia, a cargo del Dr. Gonzalo Achával.

Contactos telefónicos

Para la recepción de consultas, asesoramiento, gestión y derivaciones, el equipo CEJUPAZ dispone de los siguientes contactos:

Dra. Nora Chiaraviglio: 385-5892022 (Capital)

Ricardo Lemos Lencina: 385-4447089 (Frías)

Ivana Garrido: 385-5927389 (Añatuya)

Ana Rosa Sánchez: 385-4891161 (La Banda)

Marcelo Arrigoni: 385-5060190 (Las Termas)

María Belén Vittar: 381-4471013 (Monte Quemado)