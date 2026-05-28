La Selección Argentina presentó la lista para el Mundial 2026

Con Lionel Messi como bandera, Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados que buscarán defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 19:00

La Selección Argentina dio a conocer la esperada lista de convocados para la Copa del Mundo 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó a los 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol mundial, donde la Albiceleste intentará conquistar la ansiada cuarta estrella.

Al frente del plantel estará nuevamente Lionel Messi, capitán y máximo referente del equipo campeón en Qatar 2022. La base del grupo campeón se mantiene, aunque también aparecen nuevas caras que buscarán dejar su huella en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los futbolistas comenzarán la concentración el próximo 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, centro de entrenamiento elegido por la delegación argentina para preparar la fase de grupos. Allí, la Selección disputará dos de sus tres partidos correspondientes al Grupo J.

Durante la preparación, la Argentina afrontará además dos amistosos en suelo norteamericano ante seleccionados que no lograron clasificarse al Mundial. El primero será frente a Honduras el 6 de junio en Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio contra Islandia en Auburn.

El debut oficial en el campeonato mundial será el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas, desde las 22 horas de Argentina. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 nuevamente en Kansas.

La nómina oficial de 26