F1: horarios y cronograma completo del GP de Mónaco

La Fórmula 1 desembarca en Europa para la octava fecha de la temporada 2026. Franco Colapinto buscará seguir haciendo historia a bordo del Alpine tras su gran actuación en Canadá.

Hoy 19:25

La Formula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el esperado Gran Premio de Monaco, una de las carreras más emblemáticas del calendario. La octava fecha del campeonato se disputará en las calles de Montecarlo y tendrá nuevamente como protagonista al argentino Franco Colapinto, quien llega en un gran momento tras conseguir un histórico sexto puesto en Canadá.

El joven piloto de Alpine F1 Team intentará seguir sumando puntos en uno de los circuitos más complejos y tradicionales de la categoría. Además, la expectativa también creció luego de la victoria de Kimi Antonelli en el pasado Gran Premio de Canadá.

Los horarios y el cronograma del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30 a 09:30

08:30 a 09:30 Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30 a 08:30

07:30 a 08:30 Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Mónaco

El trazado urbano de Montecarlo es uno de los escenarios más históricos y exigentes de la Formula One. Sus calles angostas, las barreras pegadas a la pista y la falta de zonas de escape convierten cada vuelta en un desafío extremo para los pilotos.