La Justicia ordena el desalojo de Gisela Bernal en Palermo

Gisela Bernal se encuentra en una situación complicada tras recibir la orden de desalojo de su vivienda en Palermo debido a una millonaria deuda con su abogado.

Hoy 19:10

La vida de Gisela Bernal ha vuelto a ser objeto de atención mediática, principalmente por un conflicto judicial y económico que amenaza con dejarla sin su hogar en Palermo. Este desenlace se produce casi diez años después de su separación de Ariel Diwan, momento en el que la bailarina logró conservar la propiedad familiar gracias a la intervención legal de un abogado.

Recientemente, se ha confirmado que el pedido de desalojo ha sido ratificado, lo que ha generado una preocupación significativa por la situación de la artista. Según informes de LAM en América TV, la relación con su letrado se deterioró debido a la falta de pago de los honorarios pactados, lo que llevó al abogado a presentar el caso ante la Justicia.

El proceso legal ha culminado en el remate de la vivienda, que está valorada en más de un millón de dólares. En este contexto, la ley establece que Bernal debe abandonar la propiedad para que el nuevo propietario pueda tomar posesión. La deuda original, estimada entre 100 y 150 mil dólares, ha crecido a lo largo del tiempo debido a los intereses acumulados.

El remate de la casa no solo complica el futuro de Gisela, sino que también implica que una gran parte del dinero obtenido se destinará a liquidar la deuda con su abogado, quien tiene prioridad legal sobre los ingresos de la venta. LAM ha detallado que la vivienda presenta signos claros de abandono y deterioro, lo que resalta la difícil situación que enfrenta la bailarina.

A pesar de estar al tanto de su situación, Gisela Bernal no ha realizado declaraciones públicas y ha redirigido cualquier consulta a su abogado, quien tampoco ha respondido a los medios. Algunas fuentes cercanas a la bailarina sugieren que tuvo múltiples oportunidades para apelar la decisión judicial, pero no las utilizó, lo que ha sido calificado como negligencia.

El trasfondo de este conflicto está profundamente enraizado en la discusión pública que Bernal y Diwan mantuvieron durante años sobre la contribución financiera de cada uno para la compra de la casa. Mientras Diwan afirmaba haber aportado la mayor parte del dinero, Bernal sostenía que había utilizado sus ahorros. El acuerdo alcanzado en su momento le permitió a Bernal conservar la vivienda, pero la falta de pago a su abogado ha provocado la actual situación de desalojo.

Este caso representa un nuevo capítulo en la historia de enfrentamientos mediáticos entre Gisela Bernal y Ariel Diwan, quienes volvieron a estar en el ojo público, aunque esta vez con un enfoque más sutil. El proceso judicial parece haber alcanzado su punto culminante, con declaraciones que indican que Bernal podría haber presentado pruebas de su incapacidad económica para evitar el desalojo, pero no lo hizo, lo que ha llevado a la situación actual donde el abogado espera recibir el 80% del valor del remate, mientras que Bernal solo obtendría una pequeña parte del dinero.