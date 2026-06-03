La Digaia realizó una capacitación virtual sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y marihuana

La propuesta, desarrollada de manera virtual, estuvo destinada a referentes de salud, educación, municipios, fuerzas de seguridad, justicia, organizaciones sociales, familias, jóvenes y público en general.

Hoy 11:58

Durante la mañana de este miércoles se realizó de manera virtual la capacitación denominada “Narrativas que minimizan, riesgos que crecen: Alcohol y marihuana. Herramientas desde la inteligencia emocional”.

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La propuesta fue impulsada por la Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones (Digaia), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

La actividad estuvo destinada a integrantes de los sistemas de salud y educativo, intendencias y comisiones municipales, fuerzas de seguridad, justicia, organizaciones sociales, comunidades religiosas, dispositivos de atención, familias, jóvenes y público en general.

El objetivo fue brindar herramientas para la prevención, el abordaje y la concientización sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias.

Durante la capacitación expusieron el director terapéutico del Crease, Ramiro Díaz; la titular de la Digaia, Claudia Tarchini; y la integrante del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, Amira Kermes Tauil.

La presentación de los panelistas estuvo a cargo del presidente de la Fundación Nocka Munayki, Javier Manzano. Los expositores compartieron conocimientos y experiencias vinculadas a la problemática de los consumos y a la importancia de fortalecer factores de protección desde la inteligencia emocional.

Según indicó Tarchini, esta acción responde a la preocupación por “las narrativas que minimizan y los riesgos que van creciendo” en torno a esta problemática, algo que se vio reflejado en estudios de la Digaia sobre “cómo desde el discurso de lo cotidiano se intenta justificar y se van minimizando los riesgos en el consumo”.

Con respecto a la actividad, señaló: “Hemos estrenado otra modalidad de trabajo, la presencia de nuestro equipo en los municipios, en una transmisión híbrida porque luego van a quedar trabajando en el municipio en los talleres que se están organizando para preparar la implementación de la jornada, que va a ser el 10 de junio”.

Además, explicó que durante junio continuarán las acciones en el marco del Mes Provincial de la Prevención, que se lanza con esta actividad, teniendo en cuenta que el 26 de junio se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Consumo Indebido de Drogas y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Por su parte, Amira Kermes Tauil resaltó el trabajo conjunto entre el Colegio de Farmacéuticos, la Digaia y la Fundación Nocka Munayki.

En cuanto al mensaje transmitido durante la capacitación, hizo hincapié en la necesidad de explicar con claridad “cuándo se habla de droga, cuándo es recreativo, qué no existe, cuáles son sustancias de abuso, y poder decirlo en terminología fácil y llana qué se debería hacer y qué no, sin juzgar”.

Desde la organización remarcaron que este tipo de espacios buscan fortalecer el trabajo preventivo y comunitario, acercando herramientas concretas para el abordaje de los consumos problemáticos.