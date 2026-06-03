Preparan denuncia penal contra falso psicólogo que enseñaba a "ser feliz"

Se trata de Claudio Gustavo Rojas, quien se identifica como "Psicólogo Social". Éste no tiene título ni matrícula profesional.

Hoy 06:25

A través de un comunicado emitido en su página web, el Colegio de Psicólogos local advirtió a la comunidad santiagueña sobre la presencia de una persona que se presentaría públicamente como profesional de la salud mental sin contar con título habilitante ni matrícula profesional para ejercer la Psicología.

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Según informó la entidad, se trata de Claudio Gustavo Rojas, quien se identifica como “Psicólogo Social”.

Desde el organismo remarcaron que Rojas no posee matrícula profesional de psicólogo y señalaron que su accionar podría encuadrarse en una situación de intrusismo profesional, una práctica contemplada por la legislación vigente.

Asimismo, expresaron su preocupación por la difusión de análisis, recomendaciones y contenidos vinculados a la salud mental por parte de personas que no cuentan con la formación universitaria específica ni las habilitaciones correspondientes para ejercer la profesión.

En ese sentido, recordaron que la Psicología es una actividad regulada por ley y que su ejercicio requiere título universitario, matrícula habilitante y el cumplimiento de las incumbencias profesionales establecidas para la disciplina.

El Colegio instó a la población a consultar siempre con profesionales debidamente matriculados y habilitados, con el objetivo de garantizar prácticas responsables, seguras y acordes a la normativa vigente.

Finalmente, la entidad informó que iniciará las acciones legales correspondientes para resguardar el ejercicio profesional de la Psicología en la provincia y proteger a la comunidad ante posibles riesgos relacionados con la atención y el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental.