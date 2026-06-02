Motochorros atacaron a dos turistas mendocinas en Las Termas y les robaron una cartera con $600 mil

Las víctimas, una mujer de 62 años y su madre de 81, caminaban por el centro termense cuando fueron sorprendidas por una pareja que se movilizaba en motocicleta. Parte de la documentación fue hallada horas después.

Hoy 20:11

Dos turistas oriundas de la provincia de Mendoza fueron víctimas de un violento robo este martes al mediodía en pleno centro de Las Termas de Río Hondo, cuando delincuentes que se desplazaban en motocicleta les arrebataron una cartera que contenía dinero en efectivo y documentación personal.

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El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Caseros, y tuvo como damnificadas a Zulma Irena Estocco, de 62 años, y a su madre, Micaela Rodríguez, de 81 años.

Según consta en la denuncia, ambas caminaban por la zona cuando un hombre descendió de una motocicleta tipo 110 que era conducida por una mujer. En esas circunstancias, el sujeto ejerció violencia sobre las víctimas y logró apoderarse de la cartera de la octogenaria para luego escapar junto a su cómplice.

Dentro del bolso había aproximadamente 600 mil pesos en efectivo, además de tarjetas bancarias, documentos personales, carnets de PAMI, documentación de OSEP y otros efectos de valor.

Tras ser alertados sobre el hecho, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda y tareas investigativas para dar con los responsables. Del procedimiento participaron uniformados de la comisaría interviniente, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), de la División Prevención Departamental Nº 6 y operadores de la Sala de Monitoreo.

Como resultado de los rastrillajes, los efectivos localizaron parte de la documentación sustraída en el barrio Villa Nueva, donde había sido abandonada en la vía pública. Entre los elementos recuperados se encontraban credenciales de PAMI, documentación de OSEP y otros papeles personales pertenecientes a la damnificada.

Posteriormente, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro de los elementos hallados, que serán restituidos a su propietaria.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, se ordenó la recepción formal de la denuncia, el análisis de registros fílmicos de la zona y una inspección ocular en el lugar del hecho, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a los autores del robo.