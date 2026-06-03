El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 3 de junio de 2026: se espera una jornada con lloviznas y una máxima de 22°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para la capital santiagueña, con precipitaciones débiles desde la madrugada hasta la noche y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 22°C.

Hoy 01:05

El tiempo continuará inestable este miércoles en Santiago del Estero, donde se esperan lloviznas durante gran parte del día y una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 10% y el 40%, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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La jornada comenzará con una temperatura mínima de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde. De acuerdo con el informe oficial, habrá lloviznas en la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas.

Los vientos soplarán desde el sector noreste, con velocidades que variarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora, sin que se prevean ráfagas significativas.

Para el jueves, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual. Aunque durante la madrugada y la mañana aún podrían presentarse lluvias aisladas, hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 22°C.

De esta manera, el miércoles se perfila como una jornada marcada por la humedad y las precipitaciones débiles, mientras que el jueves mostrará una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas.