Ucrania mostró imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Zelensky afirmó que el objetivo era una instalación militar en Kronstadt y que otro objetivo era una empresa en la región rusa de Tambov dedicada a la producción de armas, a unos 600 km del frente.

Hoy 12:15

Un video difundido por Ucrania este miércoles mostró drones atacando una instalación militar en San Petersburgo, Rusia, luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmara que drones habían impactado una terminal petrolera y una base naval en la ciudad rusa.

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Zelensky afirmó que el objetivo era una instalación militar en Kronstadt, ubicada en una isla cercana a la ciudad, donde se encuentran elementos de la Flota del Báltico rusa e importantes astilleros y talleres de reparación naval.

El mandatario ucraniano también declaró en Telegram que los objetivos en la base de Kronstadt eran puramente militares, y que otro objetivo era una empresa en la región rusa de Tambov dedicada a la producción de armas, a unos 600 km del frente.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, también afirmó que las instalaciones de infraestructura en Kronstadt fueron atacadas con drones.

Según Zelensky, entre los objetivos alcanzados figura la terminal petrolera de San Petersburgo, ubicada a unos 1.100 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania.

El mandatario también mencionó ataques contra instalaciones militares en la base naval de Kronstadt y contra una empresa de la región de Tambov dedicada a la fabricación de armamento ruso, situada a unos 600 kilómetros de la línea del frente.

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El ataque coincidió con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, el principal encuentro empresarial de Rusia, encabezado por el presidente Vladimir Putin y programado hasta el 6 de junio.

Una columna de humo negro se eleva sobre el horizonte de San Petersburgo. Las imágenes aéreas y a nivel de calle muestran edificios, como la Cúpula de San Isaac, y una zona industrial con grúas en la distancia, de donde proviene el humo. El humo es visible desde múltiples puntos de la ciudad. El video es una cobertura de evento periodístico.

De acuerdo con testimonios de residentes y reportes de medios independientes, videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre la terminal petrolera, mientras se escuchaban fuertes explosiones en distintos sectores de San Petersburgo.

El canal ruso Astra informó a través de Telegram que al menos un dron impactó las instalaciones y provocó un incendio de gran magnitud.

Zelensky elogió la actuación de las fuerzas participantes en la operación. "Agradezco a nuestros guerreros por su precisión. El plan de Ucrania para sanciones de largo alcance se está implementando exactamente como se necesita para acercar la paz. ¡Gloria a Ucrania!“, declaró.

El gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informó que las defensas antiaéreas rusas derribaron 50 drones durante la jornada, aunque evitó pronunciarse sobre los incendios registrados en la terminal petrolera. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el alcance de los daños.

Las imágenes muestran un gran incendio en una terminal petrolera ubicada junto a un cuerpo de agua. Una columna de humo negro se eleva desde la estructura en llamas, visible desde una zona urbana con edificios residenciales. El evento se registró en San Petersburgo y ha sido atribuido a un ataque. Varias estructuras de almacenamiento cilíndricas son visibles en la instalación. La luz del día es clara, con un cielo azul. Este video es una cobertura de evento.

La agencia estatal rusa TASS indicó además que el ataque provocó interrupciones en las operaciones del aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo. Según el reporte, 29 vuelos acumularon demoras superiores a dos horas, mientras que otros nueve fueron desviados a aeródromos alternativos.

La terminal afectada, ubicada en el Golfo de Finlandia dentro del Gran Puerto de San Petersburgo, se encuentra entre las principales instalaciones de almacenamiento y exportación de combustibles de Rusia. La infraestructura recibe y despacha productos petrolíferos por vía marítima, ferroviaria y terrestre, con una capacidad anual de procesamiento de 12,5 millones de toneladas.

Los ataques contra infraestructuras energéticas y portuarias de la región ya tienen antecedentes. En enero de 2024, un dron ucraniano fue derribado sobre la misma terminal, incidente que también derivó en un incendio. Más tarde, en septiembre de 2025, otra ofensiva ucraniana obligó al puerto petrolero de Primorsk, el mayor del mar Báltico, a suspender temporalmente sus operaciones.

La acción de este miércoles ocurrió un día después de que Rusia lanzara una ofensiva masiva con misiles y drones contra Kiev, Dnipro y otras ciudades ucranianas. Según las autoridades de Ucrania, el ataque dejó al menos 23 muertos, entre ellos dos niños, y más de 100 heridos.