Ciro y Los Persas hicieron vibrar el Nodo Tecnológico ante una multitud en Santiago del Estero

La banda liderada por Andrés Ciro Martínez ofreció un show de más de tres horas con clásicos y nuevas canciones, en el marco de su gira nacional.

Hoy 23:27

La noche santiagueña vivió un momento de alta convocatoria con la presentación de Ciro y los Persas en el Nodo Tecnológico, donde una multitud colmó el predio para disfrutar de uno de los shows más esperados del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ciro y Los Persas

El recital comenzó alrededor de las 21:30 y se extendió por cerca de tres horas, en las que la banda realizó un repaso por sus grandes éxitos y también incorporó parte de su repertorio más reciente, en un espectáculo que mantuvo la energía del público de principio a fin.

Ciro y Los Persas

Desde las 19, las puertas del predio se abrieron para el ingreso del público, que fue ocupando el espacio a la espera del inicio del show. Con el correr de los minutos, el lugar se transformó en un gran escenario de celebración del rock nacional.

La presentación en Santiago del Estero forma parte de una gira nacional que viene registrando una importante convocatoria en cada una de sus fechas, consolidando a la banda como uno de los referentes actuales del género.