Revés judicial para Wanda Nara en Italia: rechazaron su pedido de compensación económica en el divorcio con Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en Italia luego de que un tribunal de Milán rechazara el pedido de compensación económica que la empresaria había presentado en el marco del proceso de divorcio que ambos mantienen en curso.

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La información fue dada a conocer por la periodista Angie Balbiani durante el programa televisivo Puro Show, donde explicó que la Justicia italiana consideró que Wanda Nara cuenta con una situación económica sólida y suficiente autonomía financiera, razones por las cuales desestimó su solicitud.

Según se detalló, los magistrados evaluaron distintos aspectos vinculados al patrimonio y a la capacidad de generar ingresos de la empresaria. Entre los argumentos expuestos en la resolución judicial se destacó que posee ingresos elevados, bienes en Italia y Argentina, inversiones financieras y participación en empresas con un importante valor patrimonial.

Además, el fallo señala que Wanda Nara es una persona joven y con capacidad profesional para continuar desarrollando actividades que le permitan sostener sus ingresos de manera independiente, un elemento que resultó determinante para la decisión adoptada por el tribunal.

De acuerdo con lo informado en el programa, la Justicia entendió que la situación patrimonial de la empresaria no justifica una compensación económica por parte de Icardi, e incluso se indicó que su posición financiera sería actualmente más favorable que la del futbolista.

Pese al revés judicial, la resolución no implica el cierre definitivo del conflicto entre ambos. Fuentes cercanas al caso consideran probable que la empresaria presente una apelación para intentar revertir la medida en instancias superiores.

Asimismo, se aclaró que la decisión únicamente alcanza al reclamo indemnizatorio planteado dentro del proceso de divorcio y no afecta otras causas o demandas que continúan tramitándose en distintos tribunales y jurisdicciones vinculadas a la expareja.

De esta manera, el enfrentamiento legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo, mientras continúan abiertas otras disputas judiciales derivadas de una separación que sigue generando repercusión tanto en Argentina como en Europa.