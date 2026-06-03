Investigan el robo de más de tres millones de pesos de una camioneta en el barrio Mariano Moreno

El hecho ocurrió a plena mañana cuando desconocidos sustrajeron dinero en efectivo y cheques desde el interior de un vehículo estacionado. La Policía trabaja para identificar a los autores.

Hoy 08:29

Un importante robo es investigado por la Policía y la Justicia luego de que delincuentes sustrajeran más de tres millones de pesos entre efectivo y cheques del interior de una camioneta estacionada en el barrio Mariano Moreno, según consta en la denuncia policial.

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De acuerdo con fuentes consultadas, el hecho fue denunciado por Roberto Gurevich, de 68 años, domiciliado en el barrio Santa Clara, quien se presentó en la Comisaría 45. Allí indicó que se desempeña en tareas de cobranza y ventas para la empresa cordobesa “Lácteos Castel”.

Según su testimonio, cerca de las 11.40 dejó estacionada una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la firma frente a un domicilio ubicado en Manzana B, Lote 11 del barrio Mariano Moreno, en el sector dúplex, donde reside una de sus hijas.

Aproximadamente veinte minutos después, alrededor de las 12, al regresar al vehículo, el hombre advirtió que personas desconocidas habían ingresado al habitáculo y sustraído un portafolio que contenía 2.300.000 pesos en efectivo, además de cheques por 500 mil y 210 mil pesos emitidos a nombre de la empresa.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el ilícito se habría cometido sin ejercer violencia sobre el rodado. La víctima señaló que el dinero y la documentación se encontraban sobre el asiento trasero al momento del hecho.

Asimismo, fuentes policiales indicaron que el vehículo fue manipulado posteriormente por el propio damnificado, lo que dificultó el trabajo del personal de Criminalística, cuya intervención no arrojó rastros de interés para la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de identificar a los autores y recuperar los elementos sustraídos. Desde la dependencia policial se invitó al damnificado a formalizar la denuncia para avanzar con las actuaciones correspondientes.