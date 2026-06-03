La Escuela de Robótica celebró su cuarto aniversario al servicio de la comunidad bandeña

La institución municipal conmemoró un nuevo año de trayectoria con un acto en el que se destacaron sus avances en formación tecnológica y los proyectos que impulsa junto a niños, jóvenes y adultos de la ciudad.

Hoy 16:46

La Escuela Municipal de Programación y Robótica de La Banda celebró su cuarto aniversario consolidándose como un espacio de formación, innovación y desarrollo tecnológico al servicio de la comunidad. La ceremonia se realizó en las instalaciones ubicadas sobre avenida Besares y reunió a autoridades municipales, docentes, alumnos y familias.

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Del acto participaron el viceintendente Gabriel Santillán, funcionarios del área de Educación, directivos de la institución y estudiantes de las distintas comisiones. Durante la jornada se desarrolló un acto protocolar en el que se destacó el crecimiento sostenido de la escuela y su aporte a la formación de nuevas generaciones en áreas vinculadas a la tecnología.

Además, se proyectó un video institucional que repasó los principales logros alcanzados durante estos cuatro años de trabajo, reflejando el compromiso de la comunidad educativa y el acompañamiento permanente del municipio en el fortalecimiento de propuestas innovadoras.

En la oportunidad, Santillán resaltó la importancia de la escuela dentro del sistema educativo municipal y valoró la decisión de continuar apostando a la educación tecnológica como una herramienta para el desarrollo de la ciudad.

“Estos cuatro años de sostenimiento de esta institución tan importante hablan claramente del compromiso que tiene el intendente Roger Nediani y todo su equipo de trabajo con la educación, con el presente y con el futuro de La Banda”, expresó el viceintendente.

Asimismo, destacó que la programación y la robótica son herramientas fundamentales para afrontar los desafíos del mundo actual. “Este es el ámbito donde se construyen sueños, donde se aprende a desarrollar la creatividad y a valorar las capacidades. Aquí cada integrante de la comunidad educativa cumple un rol fundamental para seguir creciendo”, agregó.

Por su parte, la directora de la institución, Roxana Álvarez, señaló que el cuarto aniversario encuentra a la escuela en una etapa de consolidación y expansión de proyectos. En ese sentido, destacó los preparativos para la participación en la Batalla Robótica 2026, evento que se realizará el próximo 5 de junio en la sede del Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de La Banda.

Como parte de los festejos, los alumnos de la comisión de adultos realizaron una muestra de los desarrollos tecnológicos que presentarán en la competencia, permitiendo a los asistentes conocer de cerca el trabajo realizado durante el año.

Álvarez también adelantó que la institución prepara nuevas propuestas para los próximos meses, entre ellas una intervención digital destinada a toda la comunidad bandeña y a los alumnos más jóvenes de la escuela, con el objetivo de seguir promoviendo el interés por la programación, la robótica y la innovación tecnológica.

La celebración concluyó con el tradicional corte de torta aniversario y un renovado compromiso de continuar fortaleciendo un espacio educativo que se ha convertido en un referente local en materia de formación tecnológica y desarrollo de habilidades para el futuro.