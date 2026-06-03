Mundial 2026: Argentina aparece entre las selecciones más valiosas, pero Europa domina el ranking

Un relevamiento de Transferoom analizó el valor de mercado de los 48 planteles que disputarán la Copa del Mundo.

Hoy 16:54

A meses del Mundial 2026, un informe de la plataforma Transferoom reveló cuáles son las selecciones con los planteles más valiosos entre los 48 países que participarán de la cita máxima del fútbol internacional.

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El relevamiento, basado en las cotizaciones de los futbolistas convocados, marca una clara hegemonía de las potencias europeas. Francia, España e Inglaterra ocupan los tres primeros lugares del ranking, con planteles que superan los 1.400 millones de euros.

Según el análisis, la diferencia económica se explica principalmente por la presencia de figuras jóvenes con contratos largos en clubes de elite de Europa, además del alto valor de reventa que tienen varios futbolistas en las principales ligas del mundo.

Dentro del Top 10, solamente aparecen dos selecciones sudamericanas: Brasil, que quedó en el sexto lugar con 941 millones de euros, y Argentina, que se ubicó octava con una cotización total de 739 millones de euros.

En el caso de la Selección Argentina, los jugadores más valiosos del plantel son Julián Álvarez, del Atlético de Madrid; Enzo Fernández, del Chelsea; y Lautaro Martínez, del Inter de Milán. Sus cotizaciones sostienen al combinado nacional dentro del lote de las selecciones más poderosas desde lo económico.

El ranking es liderado por Francia, con un plantel valuado en 1.460 millones de euros. El seleccionado galo cuenta con futbolistas de elite como Kylian Mbappé, del Real Madrid; Michael Olise, del Bayern Múnich; y los atacantes del PSG, Ousmane Dembélé y Desiré Doué.

En segundo lugar aparece España, con 1.410 millones de euros, respaldada por una base juvenil del Barcelona integrada por Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, además del peso de Rodri, del Manchester City.

El podio lo completa Inglaterra, con 1.400 millones de euros, impulsada por los valores de transferencia de Jude Bellingham, del Real Madrid; Bukayo Saka, del Arsenal; y Harry Kane, del Bayern Múnich.

Más atrás se ubican Portugal, con 1.130 millones de euros, y Alemania, con 1.010 millones de euros, dos selecciones que también superan la barrera de los mil millones y que mantienen una fuerte presencia de futbolistas en clubes de primera línea.

Brasil aparece como la delegación sudamericana mejor cotizada, con figuras como Vinícius Júnior, del Real Madrid; Raphinha, del Barcelona; y Neymar. Luego se ubican Países Bajos, Argentina, Bélgica y Noruega, que cierra el Top 10 con 638 millones de euros y nombres como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

El ranking de las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026

Francia: 1.460 millones de euros España: 1.410 millones de euros Inglaterra: 1.400 millones de euros Portugal: 1.130 millones de euros Alemania: 1.010 millones de euros Brasil: 941 millones de euros Países Bajos: 867 millones de euros Argentina: 739 millones de euros Bélgica: 672 millones de euros Noruega: 638 millones de euros

El informe deja en evidencia el peso económico de Europa en la previa del Mundial 2026, aunque también confirma que Argentina y Brasil siguen entre las selecciones de mayor valor en el mercado internacional.