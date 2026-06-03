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El municipio continúa organizando actividades recreativas y de salud para adultos mayores

La propuesta se desarrolló en el Centro de Jubilados del barrio Misqui Mayu y combinó actividades recreativas, ejercicios de estimulación y charlas orientadas al bienestar integral de los participantes.

Hoy 16:50
Municipio Adultos Mayores

La Oficina de Adultos Mayores, en conjunto con la Dirección de Prevención en Adicciones, llevó adelante un taller sobre salud integral destinado a adultos mayores en el Centro de Jubilados del barrio Misqui Mayu, con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer espacios de encuentro y participación comunitaria.

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La actividad se desarrolló bajo el lema “Cuidar nuestra salud es disfrutar plenamente de cada etapa de la vida” y contó con una importante participación de vecinos, quienes se sumaron a las distintas propuestas diseñadas para fomentar el bienestar físico, emocional y social.

Durante la jornada, los asistentes participaron de juegos recreativos y ejercicios de estimulación de la memoria, además de actividades de movilidad suave y vitalidad adaptadas a las necesidades de los adultos mayores. Estas acciones estuvieron orientadas a favorecer la autonomía, la integración y el mantenimiento de hábitos saludables.

Asimismo, se brindaron charlas informativas sobre nutrición, bienestar y cuidado integral de la salud, generando espacios de intercambio donde los participantes pudieron compartir experiencias, inquietudes y conocimientos relacionados con el envejecimiento activo.

Desde las áreas organizadoras destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas, que permiten fortalecer los vínculos sociales y ofrecer herramientas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Los participantes valoraron la propuesta y coincidieron en la necesidad de seguir generando espacios de contención, recreación y aprendizaje que promuevan una participación activa dentro de la comunidad.

De esta manera, el municipio continúa desarrollando políticas y programas destinados a los adultos mayores, reafirmando su compromiso con la promoción de hábitos saludables, la inclusión social y el bienestar integral de este importante sector de la población.

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