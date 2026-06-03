Se realizó una nueva jornada integral “Palpitando el Mundial con los Chicos” en el barrio Tabla Redonda

La propuesta impulsada por la Municipalidad de La Banda acercó servicios de salud, actividades recreativas y espacios de encuentro para niños y familias de los barrios Tabla Redonda y Villa Margarita.

Hoy 16:54

La Municipalidad de La Banda llevó adelante una nueva edición del operativo “Palpitando el Mundial con los Chicos”, una iniciativa integral desarrollada en el CAMM N° 1 de Tabla Redonda con el objetivo de brindar atención, servicios y actividades recreativas destinadas a niños y familias de los barrios Tabla Redonda y Villa Margarita.

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La jornada fue organizada de manera conjunta por las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, Nutrición Comunitaria, Juventud, el equipo de salud del CAMM Tabla Redonda, personal del Cine Teatro Renzi y representantes de las Juntas Vecinales, fortaleciendo el trabajo articulado entre distintas dependencias municipales.

Durante el operativo, los vecinos pudieron acceder a diversos servicios gratuitos, entre ellos controles de salud, vacunación, consultas oftalmológicas y corte de cabello, además de recibir orientación y acompañamiento por parte de profesionales de distintas áreas.

Los más pequeños participaron de numerosas propuestas recreativas, como juegos, actividades lúdicas, pinta caritas y espacios de entretenimiento especialmente preparados para promover la integración y el disfrute en familia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presencia de la réplica de la Copa del Mundo, que despertó gran entusiasmo entre los asistentes. Niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de fotografiarse junto al trofeo, generando un clima festivo y de participación comunitaria.

La iniciativa tuvo como finalidad promover el bienestar integral de las familias, facilitar el acceso a servicios esenciales y fortalecer los espacios de encuentro y contención en los diferentes sectores de la ciudad.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y vecinos que participaron de la propuesta, así como el compromiso de cada una de las áreas e instituciones que colaboraron para hacer posible esta jornada de recreación, cuidado y cercanía con la comunidad.

A través de este tipo de operativos territoriales, el municipio continúa impulsando acciones que acercan servicios y oportunidades a los barrios, promoviendo la inclusión, la participación ciudadana y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.