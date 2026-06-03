Ricardo Quintela cruzó a Caputo y advirtió: “Lo vamos a investigar cuando volvamos al poder”

El gobernador de La Rioja respondió a las declaraciones del ministro de Economía sobre Axel Kicillof y cuestionó duramente la gestión nacional. También apuntó contra el RIGI y acusó al Gobierno de desconocer la realidad de las provincias.

Hoy 16:58

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó fuertes críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que este asegurara durante un evento empresarial que “Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida” al referirse al futuro político del mandatario bonaerense.

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Las declaraciones de Caputo generaron repercusiones en distintos sectores del peronismo y encontraron una rápida respuesta por parte de Quintela, quien no solo defendió a Axel Kicillof, sino que además cuestionó con dureza la gestión económica del Gobierno nacional.

Durante una entrevista radial, el mandatario riojano afirmó que “lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros”, en referencia al ministro de Economía. En ese sentido, sostuvo que un futuro gobierno peronista debería revisar las decisiones adoptadas durante la actual administración.

“Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión”, expresó Quintela, al tiempo que advirtió que los inversores deberían observar con atención el desarrollo de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

El gobernador consideró que las declaraciones de Caputo reflejan una falta de conocimiento sobre la realidad del interior del país. Según señaló, el funcionario nacional tiene una visión limitada de los problemas que enfrentan las provincias y desconoce las particularidades económicas y sociales de cada región.

“No conoce el país, no sabe los problemas que tenemos. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región”, sostuvo Quintela, quien además acusó al Gobierno de impulsar medidas destinadas a favorecer a sectores específicos de la economía.

En sus críticas, también apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas económicas de la administración nacional para atraer capitales. Para el mandatario provincial, el esquema implica una cesión excesiva de recursos estratégicos del país.

“El RIGI es una entrega total de nuestra riqueza. Total, absoluta. Y el superRIGI más todavía”, afirmó.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política entre el Gobierno nacional y varios gobernadores peronistas, mientras comienzan a perfilarse los primeros posicionamientos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.