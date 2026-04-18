Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo

Su labor académica y cultural lo convirtió en una figura destacada de la identidad histórica de ciudad.
La ciudad de La Banda atraviesa momentos de profundo pesar tras el fallecimiento de Miguel Ángel Castillo, reconocido historiador, licenciado y profesor de periodismo, cuya labor dejó una huella significativa en el ámbito cultural y académico. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Castillo desarrolló una destacada trayectoria como docente en el Instituo de Educación Superior Mariano Moreno, donde formó a numerosas generaciones de comunicadores. Tras años de compromiso con la enseñanza, se jubiló dejando el recuerdo de su vocación y dedicación en las aulas. Además de su rol educativo, fue una figura fundamental en la preservación y difusión de la historia local, especialmente de La Banda. A través de sus investigaciones y publicaciones, contribuyó a mantener viva la memoria colectiva de la comunidad. Su partida generó una fuerte conmoción entre colegas, alumnos y referentes del ámbito cultural, quienes destacaron su compromiso con el conocimiento y la identidad bandeña. Su legado perdurará en sus trabajos, en los libros que escribió y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y aprender de su pasión por la historia.
La ciudad de La Banda atraviesa momentos de profundo pesar tras el fallecimiento de Miguel Ángel Castillo, reconocido historiador, licenciado y profesor de periodismo, cuya labor dejó una huella significativa en el ámbito cultural y académico.
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Castillo desarrolló una destacada trayectoria como docente en el Instituo de Educación Superior Mariano Moreno, donde formó a numerosas generaciones de comunicadores. Tras años de compromiso con la enseñanza, se jubiló dejando el recuerdo de su vocación y dedicación en las aulas.
Además de su rol educativo, fue una figura fundamental en la preservación y difusión de la historia local, especialmente de La Banda. A través de sus investigaciones y publicaciones, contribuyó a mantener viva la memoria colectiva de la comunidad.
Su partida generó una fuerte conmoción entre colegas, alumnos y referentes del ámbito cultural, quienes destacaron su compromiso con el conocimiento y la identidad bandeña. Su legado perdurará en sus trabajos, en los libros que escribió y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y aprender de su pasión por la historia.