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Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo

Su labor académica y cultural lo convirtió en una figura destacada de la identidad histórica de ciudad.

Hoy 23:15

La ciudad de La Banda atraviesa momentos de profundo pesar tras el fallecimiento de Miguel Ángel Castillo, reconocido historiador, licenciado y profesor de periodismo, cuya labor dejó una huella significativa en el ámbito cultural y académico.

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Castillo desarrolló una destacada trayectoria como docente en el Instituo de Educación Superior Mariano Moreno, donde formó a numerosas generaciones de comunicadores. Tras años de compromiso con la enseñanza, se jubiló dejando el recuerdo de su vocación y dedicación en las aulas.

Además de su rol educativo, fue una figura fundamental en la preservación y difusión de la historia local, especialmente de La Banda. A través de sus investigaciones y publicaciones, contribuyó a mantener viva la memoria colectiva de la comunidad.

Su partida generó una fuerte conmoción entre colegas, alumnos y referentes del ámbito cultural, quienes destacaron su compromiso con el conocimiento y la identidad bandeña. Su legado perdurará en sus trabajos, en los libros que escribió y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y aprender de su pasión por la historia.

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