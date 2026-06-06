Cristina Kirchner rinde homenaje a Indio Solari en sus redes sociales

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner homenajeó al icónico músico Indio Solari tras su fallecimiento a los 77 años, utilizando su cuenta de X para compartir un mensaje conmovedor que resonó entre sus seguidores.

Hoy 23:19

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se unió este viernes a las numerosas despedidas que generó la muerte de Carlos Alberto 'Indio' Solari, un ícono de la música argentina.

En su cuenta oficial de X, la exmandataria publicó un breve mensaje que incluía una frase emblemática del artista: 'Vivir solo cuesta vida'.

Este mensaje fue recibido con miles de reacciones y rápidamente se viralizó entre los seguidores del músico y los militantes políticos que lo admiraban.

La frase elegida por Kirchner remite a uno de los versos más recordados del repertorio del Indio Solari, el cual es considerado por muchos fanáticos como una síntesis de la profundidad poética que caracterizó sus composiciones.

La muerte del Indio Solari ha generado un profundo impacto en la sociedad argentina, evidenciado por la cantidad de homenajes y recuerdos que han surgido en su honor.

El legado musical del Indio, junto a su influencia cultural, sigue vivo en las memorias de quienes lo escucharon y apreciaron su arte a lo largo de los años.