Pánico en Estados Unidos: un tiroteo dejó varios heridos durante un festival

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Toledo, en Ohio. La Policía mantiene un amplio operativo para identificar y detener al responsable del ataque.

Hoy 21:39

Varias personas resultaron heridas este sábado tras un tiroteo ocurrido en las inmediaciones del Old West End Festival, un tradicional evento que se desarrollaba en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, en Estados Unidos. El hecho provocó momentos de tensión y obligó a desplegar un importante operativo de seguridad en la zona.

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Según informó la Policía de Toledo, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 17:37, hora local, luego de recibir un llamado que alertaba sobre una persona herida de bala. Al llegar encontraron a múltiples víctimas con impactos de arma de fuego y solicitaron asistencia médica de urgencia para trasladarlas a distintos centros de salud.

Las autoridades indicaron que varias personas fueron hospitalizadas, aunque por el momento no brindaron detalles sobre la cantidad exacta de heridos ni sobre la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, la búsqueda del sospechoso continúa y los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el ataque.

El hecho ocurrió cerca del Old West End Festival, un evento que reúne a miles de personas durante dos jornadas con espectáculos musicales, ferias gastronómicas, recorridos históricos y actividades recreativas. Tras los disparos, el pánico se apoderó de los asistentes, que intentaron escapar de la zona en medio de corridas y escenas de desesperación.

Testigos relataron que escucharon varias detonaciones antes de que la multitud comenzara a dispersarse. “Cuando oí ‘¡Todos atrás!’, todo el mundo se caía, todo el mundo tropezaba”, contó una de las personas que se encontraba en el lugar. Otro asistente aseguró haber escuchado al menos diez disparos.

La investigación permanece abierta y se concentra en el sector comprendido entre Delaware Avenue y Robinwood Avenue, donde continúa una fuerte presencia policial. Las autoridades pidieron a los vecinos evitar el área mientras avanzan las pericias y la búsqueda del responsable del tiroteo.