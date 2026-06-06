Entre canciones, lágrimas y abrazos: así comenzó la última misa ricotera para despedir al Indio Solari

Miles de fanáticos comenzaron una vigilia en Avellaneda a la espera del velatorio del histórico líder de Los Redondos. Con guitarras, banderas y recuerdos, la despedida ya se vive en las calles.

Hoy 23:07

La despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari comenzó a tomar forma mucho antes de la apertura del velatorio. Desde las primeras horas de este sábado, cientos de seguidores empezaron a llegar a los alrededores del Parque Domínico, en Avellaneda, para esperar el último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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Tras la confirmación de que el velatorio se realizará en el microestadio José María Gatica, los fanáticos comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la zona. Muchos llegaron con reposeras, banderas, guitarras y equipos de música para pasar la noche acompañados por otros seguidores que comparten la misma pasión y el mismo dolor.

Uno de los principales puntos de encuentro fue una pizzería ubicada a pocas cuadras del predio, donde durante toda la jornada se escucharon canciones del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Allí se mezclaron abrazos, anécdotas y recuerdos de recitales que marcaron la vida de varias generaciones.

Con el paso de las horas, la vigilia fue creciendo. Vecinos, familias enteras y seguidores llegados desde distintos puntos del país comenzaron a instalarse sobre la avenida Mitre para reservar un lugar en la fila de ingreso al velatorio. Muchos coincidieron en que no querían perderse un momento histórico y que sentían la necesidad de acompañar al artista por última vez.

Las historias personales se multiplicaron entre los presentes. Algunos recordaron haber seguido al Indio durante décadas, otros contaron que su música los acompañó en momentos difíciles y varios destacaron el legado que transmitieron a hijos y familiares a través de sus canciones. Entre lágrimas y sonrisas, todos compartían una misma sensación: la de estar participando de una despedida única.

Mientras tanto, las autoridades avanzaron con los preparativos para recibir a una multitud. Comercios de la zona comenzaron a cerrar sus puertas y se desplegó un importante operativo de seguridad para ordenar el ingreso de los asistentes y garantizar el desarrollo de la ceremonia.

Las puertas del microestadio abrirán este domingo a las 11 y el velatorio se extenderá el tiempo que sea necesario para que los seguidores puedan despedirse. En un mensaje difundido por la familia, se pidió que la jornada transcurra en paz y con respeto, honrando el espíritu que siempre promovió el músico.

Así, entre canciones que se repiten como himnos, abrazos entre desconocidos y una emoción difícil de contener, la última misa ricotera ya comenzó. Y miles de fanáticos esperan vivir un momento que, como muchos repiten en la vigilia, recordarán para toda la vida.