La inspiradora historia de Lucho, el niño que corta el pelo por solidaridad

Lucho comenzó a aprender el oficio impulsado por su mamá y hoy realiza cortes solidarios para chicos que no pueden acceder a una peluquería. Su sueño es tener su propio local y sacar adelante a su familia.

Hoy 23:05

Nota por Ramiro Trejo y Daiana Rios

En diálogo con Diario Panorama, Lucho, un niño de 12 años, contó cómo nació su pasión por la barbería y el sueño que hoy lo impulsa a ayudar a otros mientras se prepara para construir su futuro.

“Un día estaba con el celular y mi mamá me preguntó si me gustaba cortar el pelo. Yo me emocioné mucho porque yo quería hacer eso. Le dije que sí, que me encantaría”, recordó el pequeño sobre el momento que marcó el inicio de esta historia.

Su mamá, Milagros, explicó que todo surgió en un momento en el que Lucho no estaba pasando por una buena situación emocional. “Para levantarle el ánimo le propuse empezar a cortar el pelo. Comenzó practicando con chicos de la familia y después me dijo que quería ayudar a otros niños que no podían pagar un corte”, relató.

Con el tiempo, esa iniciativa se transformó en una acción solidaria. “No me gusta ver a los chicos que no tienen para cortarse el pelo. Quiero ayudarlos para que se sientan bien”, expresó Lucho, quien hoy realiza cortes de manera voluntaria.

A pesar de su corta edad, tiene muy claro cuál es su objetivo. “De aquí en adelante me gustaría tener una barbería propia y sacar adelante a mi mamá y a mi hermano”, afirmó.

El pequeño dejó un mensaje para otros chicos que persiguen sus sueños. “Primero le doy gracias a Dios, a mi mamá, a mi hermano, a mis abuelos y a toda mi familia. A los chicos que quieren cumplir sus sueños les digo que sigan adelante y que vayan por más”.

Quienes deseen colaborar o contactarse con Lucho pueden hacerlo al 3855-745254. Su historia se convirtió en un ejemplo de solidaridad, compromiso y perseverancia para toda la comunidad.