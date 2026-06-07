“No estamos al cien con muchos jugadores”: la preocupación de Scaloni tras el triunfo ante Honduras

El entrenador confirmó que la lesión de Leonardo Balerdi lo dejó fuera de la Copa del Mundo, llevó tranquilidad sobre las situaciones de Julián Álvarez y Nico Paz y destacó el rendimiento de los jóvenes que debutaron con la camiseta argentina.

Hoy 00:12

La Selección Argentina derrotó por 2 a 0 a Honduras en un nuevo amistoso preparatorio rumbo al Mundial, pero más allá del resultado, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni estuvo marcada por la preocupación por el estado físico de varios futbolistas del plantel.

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El entrenador confirmó la baja de Leonardo Balerdi, quien no podrá disputar la Copa del Mundo debido a una lesión. “Con todo el dolor del mundo tuve que hablar con él y comunicarle que no iba a formar parte de la Copa”, expresó el técnico, que reconoció que la noticia impactó fuerte dentro del grupo.

Scaloni explicó que la situación generó momentos difíciles en la intimidad del plantel y admitió que la delegación quedó afectada por la ausencia del defensor. “Fueron momentos feos y el grupo quedó tocado”, señaló al referirse a una de las decisiones más dolorosas que le tocó tomar en la previa del torneo.

En cuanto a los jugadores que arrastran molestias físicas, el entrenador intentó transmitir calma. “Nico creo que ya está disponible y a Julián estamos intentando que se le vaya esa molestia que tiene en el tobillo”, afirmó, llevando tranquilidad respecto a dos futbolistas que encendieron alarmas en los últimos días.

Sin embargo, Scaloni reconoció que la situación sanitaria del plantel todavía requiere atención. “No quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central”, advirtió al ser consultado sobre la posibilidad de convocar un reemplazante para Balerdi.

Más allá de las preocupaciones físicas, el técnico se mostró muy conforme con las actuaciones de los jóvenes que tuvieron sus primeros minutos con la Selección. En particular, destacó los debuts de Beltrán, Aranda y Freitas, futbolistas que dejaron una buena impresión en el cuerpo técnico.

“Nos llenan de ilusión”, aseguró Scaloni, quien además tuvo palabras especiales para Aranda. “Tiene potrero, no sé si lo vieron que entró comiendo chicle como si estuviera en su casa”, comentó entre risas, valorando la personalidad con la que afrontó su estreno con la camiseta argentina.

De esta manera, tras la victoria frente a Honduras, el entrenador dejó en claro que el cuerpo técnico sigue atento a la evolución física de varios jugadores, mientras continúa evaluando alternativas para terminar de definir la lista que afrontará el gran desafío mundialista.