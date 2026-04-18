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Donald Trump advirtió a Irán por el Estrecho de Ormuz: "No pueden chantajearnos"

El Presidente norteamericano manifestó que Washington “adoptó una postura firme” en las conversaciones con la República Islámica. La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar a los buques que se acerquen a la zona.

Hoy 20:26

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Irán en medio de la escalada en el Golfo Pérsico y aseguró que el régimen “no puede chantajear” a Washington con el cierre del Estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar a los buques que se acerquen a la zona.

Las declaraciones del mandatario llegan luego de que Irán anunciara nuevas restricciones en el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

Desde Teherán, las autoridades señalaron que no permitirán el libre paso de embarcaciones mientras Estados Unidos mantenga su presión económica sobre el país. En paralelo, el gobierno iraní informó una reapertura parcial de su espacio aéreo y de algunos aeropuertos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán elevó aún más el tono al advertir que cualquier barco que se acerque al estrecho será considerado un objetivo militar. En un comunicado oficial, instó a las embarcaciones a permanecer en sus posiciones tanto en el Golfo Pérsico como en el mar de Omán, en una señal clara de control sobre la zona.

Ataques y la estrategia de la “flota mosquito”

En las últimas horas, un nuevo incidente volvió a encender las alarmas: fuerzas iraníes atacaron a un buque mercante en el estrecho de Ormuz utilizando pequeñas embarcaciones rápidas, conocidas como la “flota mosquito”.

Este sistema táctico se basa en lanchas ágiles y fuertemente armadas, capaces de hostigar tanto a barcos comerciales como militares. Según reportes internacionales, estas unidades cuentan con ametralladoras, lanzacohetes, misiles e incluso drones.

Un conflicto con impacto global

El aumento de la tensión en esta zona estratégica genera preocupación internacional por su impacto en el comercio energético y la estabilidad global.

A pesar de que continúan las negociaciones, la postura firme de Estados Unidos y las amenazas de Irán mantienen en vilo a los mercados y a la comunidad internacional.

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