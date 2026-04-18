Con un borrado y dos regresos: los convocados de River para el Superclásico

Coudet definió convocados para el choque clave frente a Boca en el Monumental.

Hoy 20:30

A horas del Superclásico, River Plate vive horas de definiciones y decisiones fuertes. El entrenador Eduardo Coudet sorprendió al armar la lista de convocados y dejó afuera a Kevin Castaño, en una determinación que no pasó desapercibida.

El mediocampista colombiano sigue perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico y apenas sumó seis partidos en lo que va del año. A él se suma la ausencia de Tobías Ramírez, quien había debutado recientemente pero también quedó marginado por decisión técnica.

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Regresos importantes

Entre las novedades positivas, River recupera a Giuliano Galoppo, quien superó un esguince de tobillo y vuelve a estar a disposición. Además, Lautaro Rivero regresará a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

También vuelve a escena Santiago Lencina, luego de haber quedado afuera en la jornada pasada por una decisión táctica.

El equipo que se perfila

De cara al armado del once, el juvenil Juan Cruz Meza aparece como una de las apuestas fuertes para el mediocampo, en reemplazo de los jugadores ausentes.

En ofensiva, la duda pasa por definir el acompañante de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El ecuatoriano Kendry Páez ganó terreno tras su buen ingreso ante Carabobo y podría meterse en el equipo titular, compitiendo con Ian Subiabre por ese lugar.

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La posible formación de River

River saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.