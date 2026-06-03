Briatore volvió a respaldar a Colapinto: “Franco tiene talento”

El asesor ejecutivo de Alpine elogió al piloto argentino, destacó su adaptación a la Fórmula 1 y aseguró que el trabajo del equipo ya empieza a dar resultados.

Hoy 17:41

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, volvió a expresar públicamente su confianza en Franco Colapinto y destacó la evolución del piloto argentino dentro de la escudería francesa. El dirigente italiano aseguró que el trabajo realizado para acelerar su adaptación a la Fórmula 1 ya comenzó a mostrar resultados concretos.

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“Franco tiene talento. El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical. Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero ha merecido la pena. Este trabajo está dando sus frutos”, afirmó Briatore en una entrevista con la revista francesa AUTOhebdo.

Las declaraciones representan uno de los respaldos más fuertes que recibió Colapinto desde su llegada a Alpine. Según remarcó el histórico dirigente, la escudería invirtió tiempo y recursos para ayudar al argentino a comprender mejor las características del monoplaza y explotar todo su potencial en la máxima categoría.

El asesor ejecutivo también se refirió al presente del equipo y se mostró conforme con la dupla que integran Colapinto y Pierre Gasly. Para Briatore, Alpine cuenta actualmente con una estructura sólida tanto en el área técnica como en la deportiva.

“El paquete que tenemos actualmente, tanto en términos de ingenieros como de pilotos, es muy sólido. Pierre Gasly ha ganado mucha madurez. Es alguien que trabaja muy duro. Con Franco forman un gran dúo y, por ahora, también se llevan muy bien”, sostuvo.

Además del respaldo individual al piloto argentino, Briatore dejó en claro que Alpine apunta a recuperar protagonismo en la Fórmula 1. El dirigente aseguró que la estructura trabaja con una mirada de largo plazo para volver a competir en los primeros planos.

“Enstone recuperará su lugar y Alpine volverá a ser un equipo de punta”, afirmó, en referencia a la histórica base del equipo.

Incluso, fue más allá y se animó a poner una fecha estimada para el regreso de la escudería a la pelea grande. “Si todo sale como queremos, podemos aspirar al campeonato en 2028 o 2029”, señaló.

Por último, Briatore explicó que está aplicando una fórmula de trabajo similar a la que utilizó durante sus exitosas etapas al frente de Benetton y Renault, equipos con los que consiguió títulos mundiales.

En ese contexto, el respaldo a Colapinto aparece como una señal importante para el futuro del argentino en la Fórmula 1 y para el proyecto deportivo que Alpine busca consolidar en los próximos años.