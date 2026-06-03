El Jefe de Gabinete recibió a estudiantes del interior que participan del programa “Conociendo mi provincia”

Alumnos de los departamentos Taboada, Moreno y Avellaneda visitaron Casa de Gobierno en el marco de una propuesta que les permite conocer distintos puntos emblemáticos de Santiago del Estero.

Hoy 17:16

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles al mediodía en Casa de Gobierno a una delegación de estudiantes de distintos establecimientos educativos de los departamentos Taboada, Moreno y Avellaneda, quienes participan del programa “Conociendo mi provincia”.

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La comitiva estuvo integrada por alumnos del Colegio Secundario de Lote 5 y del Agrupamiento N° 86.016 de esa localidad del departamento Taboada. También participaron estudiantes del Agrupamiento N° 86.015/017 de Los Juríes, del Agrupamiento N° 86.077, con sede en Libertad, Lilo Viejo y Amamá, departamento Moreno, y del Colegio Secundario República de Venezuela de la localidad de Herrera, departamento Avellaneda.

La actividad forma parte del programa “Conociendo mi provincia”, una iniciativa destinada a alumnos que cursan el último año del nivel secundario y que les brinda la oportunidad de recorrer y conocer lugares emblemáticos de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Durante el encuentro, alumnos y docentes destacaron el valor de esta propuesta educativa, que les permite acceder a experiencias vinculadas con la historia, la cultura, el turismo y las instituciones de la provincia, fortaleciendo el conocimiento y el sentido de pertenencia de los jóvenes.

Por su parte, Araujo resaltó la importancia de sostener este programa y transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento sobre los principales sitios históricos y turísticos de Santiago del Estero.

“Este programa tiene una enorme importancia para el gobernador Elías Suárez, porque permite que miles de chicos del interior conozcan nuestra Capital, nuestros lugares históricos y turísticos, y aprendan desde la experiencia”, expresó.

Asimismo, destacó que la iniciativa continúa desarrollándose a pesar del complejo contexto económico nacional. “Representa una verdadera inversión en educación, identidad y oportunidades para nuestros jóvenes”, afirmó el funcionario.

A través de este programa, el Gobierno provincial continúa promoviendo acciones que fortalecen la formación de los estudiantes del interior, brindándoles la posibilidad de conocer distintos puntos de la provincia y enriquecer su experiencia educativa.