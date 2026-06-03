El Jefe de Gabinete recibió a estudiantes del interior que participan del programa “Conociendo mi provincia”

Alumnos de los departamentos Taboada, Moreno y Avellaneda visitaron Casa de Gobierno en el marco de una propuesta que les permite conocer distintos puntos emblemáticos de Santiago del Estero.
El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles al mediodía en Casa de Gobierno a una delegación de estudiantes de distintos establecimientos educativos de los departamentos Taboada, Moreno y Avellaneda, quienes participan del programa “Conociendo mi provincia”.
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La comitiva estuvo integrada por alumnos del Colegio Secundario de Lote 5 y del Agrupamiento N° 86.016 de esa localidad del departamento Taboada. También participaron estudiantes del Agrupamiento N° 86.015/017 de Los Juríes, del Agrupamiento N° 86.077, con sede en Libertad, Lilo Viejo y Amamá, departamento Moreno, y del Colegio Secundario República de Venezuela de la localidad de Herrera, departamento Avellaneda.
La actividad forma parte del programa “Conociendo mi provincia”, una iniciativa destinada a alumnos que cursan el último año del nivel secundario y que les brinda la oportunidad de recorrer y conocer lugares emblemáticos de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.
Durante el encuentro, alumnos y docentes destacaron el valor de esta propuesta educativa, que les permite acceder a experiencias vinculadas con la historia, la cultura, el turismo y las instituciones de la provincia, fortaleciendo el conocimiento y el sentido de pertenencia de los jóvenes.
Por su parte, Araujo resaltó la importancia de sostener este programa y transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento sobre los principales sitios históricos y turísticos de Santiago del Estero.
“Este programa tiene una enorme importancia para el gobernador Elías Suárez, porque permite que miles de chicos del interior conozcan nuestra Capital, nuestros lugares históricos y turísticos, y aprendan desde la experiencia”, expresó.
Asimismo, destacó que la iniciativa continúa desarrollándose a pesar del complejo contexto económico nacional. “Representa una verdadera inversión en educación, identidad y oportunidades para nuestros jóvenes”, afirmó el funcionario.
A través de este programa, el Gobierno provincial continúa promoviendo acciones que fortalecen la formación de los estudiantes del interior, brindándoles la posibilidad de conocer distintos puntos de la provincia y enriquecer su experiencia educativa.