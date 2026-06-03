Sergio Mansilla entrega insignias a cadetes de Policía en Tucumán

El acto de entrega de insignias a 65 cadetes de Policía en Tucumán resalta la importancia de la modernización y capacitación en la formación policial.

Hoy 17:13

El presidente subrogante de la Legislatura, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, junto al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, supervisaron este martes obras de remodelación en la Jefatura de Policía y llevaron a cabo la ceremonia de entrega de la primera insignia de grado a 65 cadetes de la Escuela de Policía.

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Durante el evento, se destacó el crecimiento de la fuerza policial y la importancia de fortalecer la formación académica de los futuros oficiales. Los cadetes, que actualmente cursan su formación en el Instituto de Enseñanza Superior (IES) de Policía Gral. José Francisco de San Martín, se integrarán a la fuerza con el grado de Oficial tras finalizar su proceso educativo.

Además de la ceremonia, las autoridades realizaron un recorrido por las obras de refacción de un salón de usos múltiples, destinado a albergar a 1.200 aspirantes y personal transitorio policial, que será utilizado para actividades de estudio y almuerzos diarios.

En el acto también estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, y altos mandos policiales como Joaquín Girvau y Roque Yñigo, así como legisladores y intendentes de la región.

Mansilla transmitió el saludo del gobernador Osvaldo Jaldo, quien no pudo asistir, y subrayó la relevancia de la incorporación de nuevos cadetes a la institución policial. “Este acto es el inicio de muchos sueños”, afirmó, aludiendo a la competencia entre 3.000 inscriptos para alcanzar un lugar en la fuerza.

El mandatario también resaltó el crecimiento sostenido de la fuerza provincial, que ha pasado de 11 mil a más de 13 mil integrantes en dos años y medio, afirmando que esta evolución es un indicativo de que están “por el camino correcto”.

El ministro Agüero Gamboa enfatizó la importancia de la capacitación integral que reciben los futuros oficiales y cómo esta formación ha sido modernizada mediante la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías. “Los planes de estudio se han actualizado para incluir un enfoque en la empatía y el vínculo con la comunidad”, explicó.