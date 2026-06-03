Abandonaron una moto robada en una garita y la Policía la recuperó tras un llamado anónimo

El vehículo había sido sustraído días atrás en el paraje Llajta Mauca, departamento Juan Felipe Ibarra. Fue encontrado durante la madrugada en una garita ubicada sobre la Ruta Provincial 21.

Hoy 17:41

Un llamado anónimo realizado cerca de las 3 de la madrugada permitió recuperar una motocicleta que había sido robada días atrás. El rodado fue encontrado dentro de una garita ubicada sobre la Ruta Provincial N° 21, donde aparentemente había sido ocultado por desconocidos.

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Según el informe oficial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41, recibieron una comunicación telefónica en la que se advertía sobre una motocicleta en actitud sospechosa dentro de la garita del paraje 454. Al arribar al lugar, el personal policial encontró una Honda CG Titán de color negro y procedieron a verificar los datos identificatorios del vehículo.

Tras chequear los números de cuadro y motor en el sistema policial, los investigadores establecieron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente. El rodado había sido sustraído días atrás en el paraje Llajta Mauca, ubicado en el departamento Juan Felipe Ibarra, y la denuncia correspondiente había sido radicada en la dependencia policial de Matará.

Luego de confirmar la situación, los efectivos trasladaron el vehículo hasta la sede de la Comisaría 41, donde quedó resguardado en calidad de secuestro preventivo. Más tarde se iniciaron las gestiones para coordinar su restitución y continuar con las actuaciones judiciales vinculadas a la causa.

Del procedimiento fue informada la fiscal de turno de la Unidad Fiscal Capital, Dra. Victoria Ledesma, quien dispuso que la motocicleta recuperada sea remitida a la Comisaría de Matará, junto con las actuaciones correspondientes, para dar continuidad a la investigación.