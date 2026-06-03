Entregaron los restos de Agostina Vega a su familia y preparan una despedida en la intimidad

La adolescente de 14 años será velada en una sala de Córdoba. Sus familiares solicitaron que la ceremonia se realice de manera reservada, sin presencia de público ni de medios de comunicación.

Hoy 17:16

Los restos de Agostina Vega comenzaron a ser trasladados hacia una sala velatoria de Córdoba luego de que la Justicia autorizara su entrega a la familia, en medio del profundo dolor que atraviesan sus seres queridos tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años.

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La información fue confirmada por el abogado querellante, Carlos Nayi, quien indicó que la disposición fue adoptada por el fiscal a cargo de la investigación para que los familiares puedan realizar el velatorio y darle sepultura.

"Acaban de disponer la entrega del cuerpo para que puedan darle sepultura cristiana y llevar adelante el velatorio", señaló el letrado al brindar detalles sobre el procedimiento.

Según explicó Nayi, la familia solicitó que la despedida se lleve a cabo en un ámbito estrictamente privado, por lo que pidió que no haya presencia de medios de comunicación ni de personas ajenas al círculo íntimo.

"Es un momento muy difícil y muy doloroso. Han solicitado que no haya prensa ni público", expresó el abogado.

Por otra parte, trascendió que la madre de la adolescente, Melisa Heredia, analiza asistir al velorio para despedir a su hija y posteriormente regresar al centro de salud donde permanece internada. La mujer se encuentra bajo atención médica desde días antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo.

La entrega de los restos se produjo mientras la investigación judicial continúa avanzando para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes en una causa que generó una profunda conmoción social en Córdoba y en todo el país.

La familia de Agostina afronta ahora uno de los momentos más dolorosos desde el inicio del caso, con una despedida que se realizará en la más absoluta intimidad, tal como solicitaron sus allegados.