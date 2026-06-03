Caputo redobló la pelea con Quintela: lo acusó de actuar como un “matón de barrio”

El ministro de Economía respondió a las advertencias del gobernador riojano, quien había asegurado que investigarán la actual gestión si el peronismo regresa al poder. El cruce profundiza la tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios opositores.

Hoy 17:06

La disputa entre el Gobierno nacional y los gobernadores opositores sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, respondiera con dureza a las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había advertido que un futuro gobierno peronista investigaría la gestión de la administración de Javier Milei.

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A través de sus redes sociales, Caputo cuestionó los dichos del mandatario provincial y recordó episodios ocurridos durante gobiernos anteriores. "Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente", expresó el funcionario nacional.

El ministro fue más allá y calificó a Quintela como un "matón de barrio", al tiempo que le reclamó enfocarse en la administración de su provincia. "Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, por su culpa, es un verdadero desastre", escribió.

Además, Caputo cuestionó la decisión del gobierno riojano de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según sostuvo, esa postura estaría perjudicando el desarrollo económico provincial. "Por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios", afirmó.

Parte de la respuesta del titular del Palacio de Hacienda hizo referencia a las acusaciones que surgieron tras el intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. En aquel contexto, sectores del kirchnerismo vincularon a familiares de Caputo con integrantes de grupos investigados por la Justicia, una relación que el ministro volvió a rechazar.

El enfrentamiento se originó luego de que Quintela asegurara que, en caso de que el peronismo vuelva a gobernar el país, impulsará una revisión de las decisiones adoptadas durante la actual administración. "Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado", había manifestado el gobernador en una entrevista periodística.

En esa misma línea, el mandatario riojano cuestionó la visión del Gobierno nacional sobre las problemáticas del interior del país y acusó a sus funcionarios de desconocer la realidad de las provincias. También reiteró sus críticas al RIGI, al que calificó como "una entrega total de la riqueza nacional".

La escalada verbal se produjo después de otra polémica declaración de Caputo, quien se refirió al futuro político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Durante una exposición ante empresarios, el ministro aseguró que "el kirchnerismo no es una opción en la Argentina" y sostuvo que, aun frente a escenarios extraordinarios, Kicillof no llegará a la Presidencia.

El intercambio dejó al descubierto las crecientes diferencias entre la Casa Rosada y varios gobernadores peronistas, en un escenario donde comienzan a aparecer los primeros posicionamientos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.