Comisionado municipal habría hecho desaparecer más de $ 100 millones con viviendas sociales "fantasmas"

Así lo resaltó en su presentación un abogado, al proveer de abundante documentación al fiscal, Mauricio Abramczuck.

Hoy 13:29

Un abogado amplió una denuncia en contra del excomisionado municipal de Los Pirpintos, departamento Copo, Mario Vicente Vizgarra, al atribuirle el desvío de más de $ 100.000.000 que debían ser destinados a la construcción de 10 viviendas sociales para familias carentes de recursos.

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Así lo subrayó en su presentación, Lucas Cabañas, al proveer de abundante documentación al fiscal, Mauricio Abramczuck.

Sobre este complejo caso, ya hubo una primera presentación que fue elevada en diciembre del 2025 en contra del exfuncionario, quien también es docente, y que cesó en el cargo ese mes.

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Entre otras maniobras, el denunciante alertó al equipo fiscal sobre "desvío de fondos, desapoderamiento de fondos públicos, transferencias a familiares directos de Vizgarra, provenientes de dineros del Estado provincial, subsidios para obras y partidas públicas con cargos de rendición".

Cabañas informó que hay una decena de familias que figura en la documentación del Ministerio de Desarrollo Social como adjudicataria de una vivienda, cuyo valor actualizado ascendería a $ 10.500.000.

A continuación, enumeró las familias afectadas. "Olga Beatriz Gallo, Raúl Eduardo Godoy, Julia Griselda Soria, Daniel Alejandro Serrano, Débora Johana Bravo, Paula Francisca Rodríguez, Jobhana Maité Vizgarra, Teresita Chávez, Agustina Carla Gómez y Gladys Verónica Toloza".

El abogado señaló que el común denominador de estas familias es que están constituidas por personas discapacitadas, un jefe de familia postrado resultado de ACV, y de muy bajos recursos.

Profundizó que hubo relevamientos, "pero al día de hoy las familias continúan residiendo en precariedad, a pesar de que el Estado provincial envió los fondos correspondientes asumiendo que les fue edificada su vivienda social".