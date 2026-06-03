La intendente Fuentes participó del acto conmemorativo por el aniversario de la República de Italia

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el jefe de Gabinete de la Provincia, Víctor Araujo, asistieron al acto en celebración por el 80.º aniversario de la Fiesta de la República Italiana.

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La intendente de la Capital, Norma Fuentes, participó del acto conmemorativo por el 80.° aniversario de la Fiesta de la República Italiana, organizado por el Viceconsulado de Italia en Santiago del Estero.

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La ceremonia se desarrolló en la Plaza Libertad y contó también con la presencia del jefe de Gabinete de la Provincia, Víctor Araujo, además de funcionarios municipales, representantes de instituciones italianas y miembros de la comunidad.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.

Durante el encuentro estuvieron presentes el vicecónsul de Italia en Santiago del Estero, Luis Bellomo, y el presidente de la Casa D'Italia, Juan Carlos Storniolo, quienes destacaron el valor histórico y cultural de esta celebración para la colectividad italiana radicada en la provincia.

La fecha recuerda el histórico referéndum realizado en Italia, mediante el cual la ciudadanía eligió por voto universal el sistema republicano como forma de gobierno.

En el acto también se puso en valor la fuerte relación histórica, cultural y social que mantiene la comunidad italiana con Santiago del Estero, resaltando el aporte de generaciones de inmigrantes al crecimiento y desarrollo de la ciudad.