Norma Fuentes destacó la transformación urbana de la Capital y reivindicó el valor de la educación pública en su gestión

La intendente participó de una nueva edición de Libertad de Opinión y repasó las principales obras impulsadas en la Capital, reivindicó la educación pública y destacó el trabajo realizado junto a los empleados municipales y los vecinos.

Hoy 23:12

La intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes, realizó un balance de su gestión durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, donde repasó las principales transformaciones urbanas impulsadas en los últimos años, destacó el trabajo articulado con la provincia y reivindicó el rol de la educación pública como herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades.

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La jefa comunal sostuvo que uno de los mayores logros de estos años fue haber acompañado el crecimiento de la ciudad con obras de infraestructura y planificación urbana. En ese sentido, afirmó que la Capital se encuentra "reconvertida en un 80%", producto de una serie de intervenciones que incluyeron nuevos accesos, mejoras viales, parques públicos, espacios recreativos y centros de atención ciudadana.

Entre las realizaciones que destacó, mencionó la creación de casi 68 hectáreas de parques urbanos, la recuperación de espacios que anteriormente presentaban problemas estructurales y el desarrollo de infraestructura para acompañar el crecimiento de nuevos barrios y complejos habitacionales.

"Uno tiene la oportunidad de cambiar cosas", expresó Fuentes al recordar los desafíos asumidos durante su administración y la necesidad permanente de proyectar una ciudad preparada para las nuevas demandas urbanas.

De las calles de tierra a la Intendencia

Uno de los aspectos más personales de la entrevista estuvo vinculado a su propia trayectoria dentro del municipio. Fuentes recordó que comenzó su carrera como jefa del área de calles de tierra, desempeñándose en un ámbito tradicionalmente ocupado por hombres y trabajando junto a equipos de maquinaria vial.

Ya graduada como ingeniera, fue ocupando distintos cargos técnicos y de gestión hasta convertirse en la primera mujer en dirigir Obras Públicas y, posteriormente, en la primera mujer en la historia en asumir la Intendencia de la ciudad Capital.

Lejos de asumir una posición distante, aseguró que sigue sintiéndose parte de la estructura municipal y que mantiene un fuerte vínculo con los trabajadores.

"Para mis compañeros sigo siendo la ingen", comentó, al destacar el sentido de pertenencia que conserva con quienes integran la denominada "familia municipal".

Según explicó, esa cercanía le permitió comprender de primera mano las necesidades de la ciudad y consolidar equipos de trabajo con fuerte compromiso institucional.

La educación pública como herramienta de igualdad

Otro de los ejes centrales de su balance fue la educación. Fuentes reivindicó el valor de la universidad pública, recordando que fue la primera profesional universitaria de su familia y que su formación académica fue determinante para su desarrollo personal y laboral.

Desde esa experiencia personal, defendió la necesidad de generar herramientas que permitan ampliar oportunidades para las nuevas generaciones.

"Defiendo la educación pública desde el concepto de que siempre brinda la posibilidad de mejorar", afirmó.

En ese marco, destacó especialmente el trabajo desarrollado en los jardines de infantes municipales, donde se impulsaron proyectos innovadores junto a docentes y universidades, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

Para la intendenta, esas iniciativas representan uno de los aportes más importantes de la gestión, ya que permiten reducir brechas sociales y generar mejores condiciones para el desarrollo de niños y niñas.

Una gestión marcada por la cercanía con los vecinos

A lo largo de la entrevista, Fuentes también resaltó la importancia del contacto directo con la comunidad. Consideró que la función pública exige presencia permanente y sostuvo que ningún dirigente puede conducir una ciudad si pierde sensibilidad frente a los problemas cotidianos de la gente.

En ese sentido, recordó que muchas de las situaciones que llegan al municipio trascienden las competencias específicas de la comuna y obligan a gestionar respuestas vinculadas a salud, asistencia social o violencia de género, entre otras problemáticas.

"La presencia es fundamental al momento de conducir", sostuvo.

Asimismo, valoró la articulación permanente con el Gobierno provincial para dar respuestas a demandas complejas y destacó el trabajo conjunto realizado durante momentos críticos como la pandemia.

Mirada hacia el futuro

Aunque reconoció que todavía quedan proyectos por concretar, Fuentes consideró que la ciudad logró consolidar una transformación significativa y planteó que los próximos desafíos estarán vinculados a nuevas obras de conectividad, corredores urbanos y servicios para acompañar el crecimiento poblacional.

Finalmente, envió un mensaje a los jóvenes, a quienes alentó a involucrarse en la vida pública, capacitarse y participar en política.

"La política no es una mala palabra. Es compromiso, es oportunidad y es una herramienta para transformar realidades", concluyó.