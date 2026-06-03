Tragedia vial en Tucumán: fallece familia de Esperanza en choque

Un trágico accidente en la Ruta Nacional 38 en Tucumán resultó en la muerte de un matrimonio y su hijo, mientras que su hija de 2 años sobrevivió y permanece en observación médica.

Hoy 01:31

En un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 38, a la altura de La Cocha, Tucumán, tres miembros de una familia santafesina perdieron la vida. Las víctimas, Damián José Quaino, de 39 años, y Florencia Isabel De Carlo, de 36, eran oriundos de la ciudad de Esperanza y residían en Tucumán.

La familia viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok V6 cuando, por razones que se están investigando, colisionó contra la parte trasera de un camión cañero que circulaba en el mismo sentido. El impacto fue tan severo que el matrimonio falleció en el lugar del siniestro.

El hijo de la pareja, Francesco Quaino, de 9 años, fue rescatado con vida pero, lamentablemente, falleció horas después en un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. La única sobreviviente es la pequeña Paulina Quaino, de apenas 2 años, quien se encuentra internada y bajo observación médica, con un pronóstico favorable según los informes iniciales.

Las autoridades locales, incluyendo efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Cocha y de Juan Bautista Alberdi, así como personal policial y equipos de Defensa Civil, trabajaron en el lugar del accidente. Su labor se centró en el rescate de las víctimas y en la reconstrucción de la mecánica del siniestro para determinar las causas del impacto.

Este trágico evento ha conmocionado a la comunidad de Esperanza y ha suscitado un llamado a la reflexión sobre la seguridad vial en las rutas argentinas. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y evitar futuros accidentes.

Este accidente resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial en rutas nacionales, donde la cantidad de siniestros viales ha ido en aumento en los últimos años. Las autoridades instan a los conductores a extremar las precauciones al transitar por estas vías.