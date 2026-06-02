El método Scaloni ya está disponible en Flow para los aficionados al fútbol

La serie documental 'El método Scaloni' ofrece un análisis profundo del equipo que hizo historia en el fútbol argentino y está disponible en Flow.

Hoy 23:13

La plataforma de streaming Flow, en colaboración con Virgen Films y BMC Consultores, ha lanzado 'El método Scaloni', una serie documental que se encuentra disponible en su servicio On Demand.

Dirigida por Diego Peskins y con la investigación de Fabian Jalife, esta producción consta de tres episodios de 30 minutos que analizan la trayectoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de entrevistas exclusivas con Lionel Scaloni y el cuerpo técnico, así como testimonios de figuras destacadas como Diego Simeone y José Pekerman, se revela la esencia del liderazgo y la gestión de grupos en el fútbol argentino.

La serie no solo se enfoca en el aspecto deportivo, sino que también explora valores fundamentales como la resiliencia, la unión y el compromiso, elementos que fueron cruciales en la reconstrucción de la identidad del equipo.

Con imágenes inéditas y relatos que capturan la conexión humana entre Scaloni y sus jugadores, el documental se convierte en un recurso esencial para entender el fenómeno del fútbol que resonó en la sociedad argentina.

Como expresa Lionel Scaloni, “si estamos bien somos capaces”, una enseñanza que se convierte en el hilo conductor de esta serie, que busca inspirar a todos sobre la importancia del bienestar en la consecución de objetivos.

La producción es parte del portafolio de Personal, que se dedica a brindar servicios de telecomunicaciones y entretenimiento, acercando a los usuarios lo mejor de la TV y el streaming a través de su plataforma Flow.