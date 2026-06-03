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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUN 2026 | 18º
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Prisión preventiva para el falso abogado Santiago Pedroza en Salta

Se detuvo a un individuo relacionado con la causa del abogado Santiago Pedroza, quien enfrenta arresto domiciliario por múltiples delitos en Salta.

Hoy 01:41

En la jornada de ayer, se llevó a cabo la detención de un hombre de 45 años, vinculado a la causa del abogado Santiago Pedroza, quien actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizó con la participación de las autoridades correspondientes, donde se expuso la gravedad de los delitos imputados.

El detenido está acusado de estafa, con un total de 40 hechos que lo comprometen, además de enfrentar cargos por asociación ilícita, falsedad ideológica, ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión y usurpación de propiedad.

Durante la audiencia, se argumentó la necesidad de prisión preventiva, citando los riesgos procesales y el potencial de fuga que representa el acusado.

Los fiscales han solicitado, además, la realización de informes sobre la salud mental del imputado, así como también estudios ambientales que puedan influir en el caso.

Este desarrollo legal en el caso de Santiago Pedroza refleja la seriedad de las acusaciones y la respuesta contundente del sistema judicial ante delitos de esta naturaleza.

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